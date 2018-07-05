Меняют «скандальный» асфальт по программе «Комфортная среда» в Бердске

Идет ремонт проезда между домами 33 и 35 по улице Ленина в Бердске
В среду начали менять асфальтовое покрытие между домами №33 и 35 по улице Ленина в Бердске.
Напомним, что осенью прошлого года двор пятиэтажки №33 ремонтировали в рамках программы «Комфортная среда». В объем работ входила и часть дороги — выезд на ул. Ленина между домами. Но проверка качества выполненного ремонта показала множество недоделок, оставленных подрядчиком. Они привлекли внимание замминистра ЖКХ Андрея Чибиса и послужили поводом для внесения Бердска в антирейтинг выполнения программы, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
4 июля «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в долгосрочную программу благоустройства попали 48 домов Бердска. В прошлом году благоустроили 14 двором, в 2018-м запланировали 7. Но депутаты и общественники остались недовольны качеством и сроками ремонта. Вице-мэр по ЖКХ Владимир Захаров пообещал, что этим летом исправят весь прошлогодний брак.
Асфальтоукладчик готов к работе в Бердске
Ремонт территории у домов №33 и 35 по улице Ленина осуществляет подрядная организация «Еврохрос». Закончить все работы планируют к 9 августа.
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Как-то пришлось заехать в место комфортной среды около дома ул. Ленина 33, где я не увидел стройной картины заявленых условий жизни. Портили восприятие недоделки, которые можно устранить:
исписаную трансформаторную конструкцию, разбитые, облезлые двери подьездов, новые скамейки не у всех подьездов, не продуманное водоотведение (уклоны асфальтного покрытия) и тд.
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