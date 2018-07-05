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Продезинфицируют залитые фекалиями из-за коммунальной аварии улицы Бердска

Восстановят благоустройство улиц к концу лета. Местные жители хотят, чтобы сняли верхний слой дорог, пропитанный нечистотами, которые текли две недели.

5.07.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Славы Душина 6 коммент.

Продезинфицируют залитые фекалиями из за коммунальной аварии улицы Бердска

Затопленным фекалиями бердчанам было невозможно улицу перейти

Процедуру дезинфекции проведут на улицах Бердска, которые затопило канализационными стоками во время аварии на коллекторе. Поскольку на данный момент площадь ущерба на территориях, подвергшихся влиянию сточных вод, не растет, принято решение приступать к процедуре дезинфекции, сообщили в пресс-центре мэрии.

По словам вице-мэра Бердска по ЖКХ и строительству Владимира Захарова, на сегодняшний день в районе улицы Урицкого подпор, который образовался в результате аварии на канализационном коллекторе на улице Ушакова, устранен. Больше фекальные стоки не выходят наружу. Дезинфекция будет проводиться в несколько этапов.

На совещание с участием сотрудников Роспотребнадзора составлен план комплексных мероприятий по проведению данной процедуры. Работа будет проводиться силами управления ЖКХ и Центра муниципальных услуг.

-Когда работы по восстановлению коллектора будут окончены, приступим к планировке территории — ликвидации арыков, которые стихийно образовали сточные воды. Кроме того, к концу лета планируем благоустроить пострадавшие улицы, — говорит Владимир Николаевич.

В настоящее время перманентно ведется мониторинг состояния арыка, насосные станции, помпы находятся в рабочем состоянии, готовые, при необходимости, подключиться в любой момент.

Между тем, жители пер. Урицкого рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что дороги у них и на соседних улицах, затопленных фекальными водами, находятся в ужасном состоянии — они стали непроездными из-за колейности. Кроме того, грязь забила дренажные канавы, по которым уходила дождевая вода. Местные жители полагают, что необходимо снять верхний слой грунтовой дороги, пропитанный фекалиями, которые текли почти две недели. в пер. Урицкого до сих пор стоит запах канализации.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Роспотребнадзор ежедневно мониторит ситуацию. Пока угрозы безопасности бердчан не обнаружено.


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(6) Комментариев

  1. Новый мэр

    Да уже дождем все смыло

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  2. ух

    с дождем повезло

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  3. Аноним

    Да уже дождем все смыло
    В ливневку, речку и водозабор.
    Теперь пипл схавает.

    Thumb up 6 Thumb down 1

  4. Ирина

    Когда дадут горячую воду? Сколько можно издеваться над жителями микрорайона. 90-ые вернулись.

    Thumb up 1 Thumb down 0

    • Аноним

      Чего это именно 90е. В 90х по традиции отключали горячую воду минимум на месяц летом, как это было и до 90х.

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