Два фотоальбома «Бердск.301 год» разыгрывает редакция в группе «ВКонтакте»

Дорогие читатели, в группе в соцсети Вконтакте мы проводим розыгрыш, посвященный 15-летию газеты «Курьер.Среда.Бердск».

16 июля в розыгрыше 2 книги «Бердск. 301 год», три кружки «15 лет вместе» и 600 рублей на телефон – по 200 рублей на три номера.

Ваша задача 1. Поставить лайк и 2. Запостить эту новость себе на стену.

Результат розыгрыша будет известен: 16 июля в 15.00.

Если вы еще не участник нашей группы — милости просим! У вас есть шанс стать обладателем уникальной книги с историческими фотографиями Бердска.

Спасибо, что вы с нами!