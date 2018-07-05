КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1 комнатную квартиру в Центре!
Продам 1 комнатную квартиру в Красном Соколе!
Продам студию в районе "Зима-Лето"!
Продам 3х комн. квартиру на ул.Красная Сибирь!
Продам студию на Белокаменном 16
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

ЧС в Бердске: По новому коллектору потекли фекалии

Привязанная на цепь собака ждет хозяина второй год на даче в Бердске

Спилили мертвые елки в городском парке Бердска

Рыбаки подозревают в опасных виражах на воде спасателей Искитима

Два фотоальбома «Бердск.301 год» разыгрывает редакция в группе «ВКонтакте»

Путин дал звезду Героя России тайным указом Сергею Кириенко

Урвать первыми кусок из федеральной «корзины» предложил депутат власти Бердска

За махинации с землей 4 года получил экс-замглавы Росреестра Новосибирска

Нарушает процессуальные сроки из-за отсутствия марок прокуратура Бердска

Отвалилось на ходу колесо у Honda CR-V в центре Бердска

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Два фотоальбома «Бердск.301 год» разыгрывает редакция в группе «ВКонтакте»

16 июля мы разыгрываем 2 книги «Бердск. 301 год», три кружки «15 лет вместе» и 600 рублей на телефон – по 200 рублей на три номера.

5.07.2018 Нет комментариев

Два фотоальбома Бердск.301 год разыгрывает редакция в группе ВКонтакте

16 июля газете «Курьер.Среда.Бердск» исполнится 15 лет

Дорогие читатели, в группе в соцсети Вконтакте мы проводим розыгрыш,  посвященный 15-летию газеты «Курьер.Среда.Бердск».

16 июля в розыгрыше 2 книги «Бердск. 301 год», три кружки «15 лет вместе» и 600 рублей на телефон – по 200 рублей на три номера.
Ваша задача 1. Поставить лайк и 2. Запостить эту новость себе на стену.
Результат розыгрыша будет известен: 16 июля в 15.00.

Если вы еще не участник нашей группы — милости просим! У вас есть шанс стать обладателем уникальной книги с историческими фотографиями Бердска.

Спасибо, что вы с нами!


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Продезинфицируют залитые фекалиями из-за коммунальной аварии улицы Бердска ЧС в Бердске: По новому коллектору потекли фекалии Привязанная на цепь собака ждет хозяина второй год на даче в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котел Rinnai 107 EMF всего за 33 999 руб.
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика