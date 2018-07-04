Жестоко избили мальчика детдомовцы и сбежали из лагеря «Звездный бриз» в Бердске

Вечером в среду, 4 июля, в загородном лагере «Звездный бриз», расположенный в Речкуновской зоне Бердска произошло ЧП. Отдыхающие там подростки жестоко подрались — настолько серьезно, что избитого 14-летнего ребенка на машине скорой помощи доставили в бердскую горбольницу.

Но, как удалось узнать «Курьер. Среда. Бердск», обидчики спешно собрали вещи и сбежали из загородного лагеря. По информации «Курьер. Среда. Бердск» из компетентных источников, бегунки — воспитанники одного из детских домов Новосибирской области — центр «Жемчужина». Бердская полиция организовала поисковые мероприятия, подключив к розыску коллег из соседних районов.

Директор лагеря и воспитатель отряда, в котором произошло ЧП, находятся на месте. Они дают показания правоохранителям. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», о ЧП уже оповещены родители пострадавшего подростка и руководство детдома.

Замначальника «Звездного бриза» по воспитательной работе Наталья Сопко рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что зачинщиками драки стали 14- и 16-летние воспитанники детдома.

-Они (из 10-го отряда) ворвались в корпус 1-го отряда, начали предъявлять какие-то непонятные претензии и ударили подростка в нос. Мы не можем сказать о характере травм, пока не сделали снимок. Но, вероятно, у него перелом носа и, возможно, сотрясение (головного мозга), — прокомментировала Наталья Олеговна.

По ее словам, трое сбежавших детдомовцев уже вернулись в лагерь, убежав дважды. Полиция уже опросила очевидцев происшествия. Но, скорее всего, в лагерь сейчас приедут представители подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД по Бердску.

Наталья Сопко не исключает, что зачинщики драки снова могут сбежать. В первую смену в лагере, говорит замначальника, все было спокойно, но на второй сезон заехали воспитанники детского центра «Жемчужина» и инцидент не заставил себя ждать.

-Было все спокойно в первую смену. И детей было меньше. А сейчас 242 человека со всей Новосибирской области, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Олеговна.

Напомним, оздоровительный лагерь «Звездный бриз» фигурировал недавно в «сводке происшествий». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 26 июня там сломала палец 9-летняя девочка. Сейчас идет второй сезон, который должен завершится 14 июля.

справка

С 1 января 2018 года два загородных оздоровительных лагеря — «Звездный бриз» и «Лазурный берег» объединены в единое социально-педагогическое пространство и имеют общее название детский оздоровительный лагерь – «Звездный бриз». На территории лагеря размещены: 6 деревянных корпусов и 2 кирпичных корпуса, рассчитанные на 250 детей 7-17 летнего возраста, по 8-10 человек в комнате, комнаты для хранения сумок, холл для проведения отрядных мероприятий; туалеты в корпусе, туалеты уличные. Лагерь передан в оперативное управление МКУ «Формула Успеха» (бывший оздоровительный центр «Тимуровец»)

В состав педагогической команды отряда входят как опытные вожатые, так и новички, прошедшие Школу подготовки вожатых на базе Центра «Тимуровец». Все вожатые являются студентами вузов. Также в работе педагогической команды участвуют помощники вожатых.

По периметру территория лагеря «Звездный бриз» ограждена ограничительным забором. Установлено круглосуточное уличное видеонаблюдение. Организована круглосуточная охрана сотрудниками ЧОП. Вход на территорию лагеря осуществляется строго по документам, удостоверяющим личность. Все корпуса оснащены противопожарной сигнализацией и огнетушителями. Медицинский пункт работает круглосуточно. Об этом заявлено на официальном сайте лагеря.