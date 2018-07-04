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Фото: Два года собака ждет хозяина на даче в Бердске

Жаль пса, верного своему хозяину. Кстати, вижу, что вновь дачники позаводили собак на участках, а к осени их побросают.

4.07.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Сергей:
Вот уже 2 года ждет своего хозяина верная псина в с/о Восток-1″, что в районе Химзавода по ул. Заводская, 186. До этого там был хозяин, он даже предлагал проходящим мимо щенков. Потом он перестал появляться на участке, а собака жила там в будке, на крыльце. Проходя мимо, вижу как она ждет своего хозяина и не уходит уже 2 года. Участок заброшен, зарос травой. Что с ним — неизвестно. Только псина верно ждет его. Добрые люди подкармливают ее круглый год. Возможно, общество защиты прав животных обратит на нее внимание. Особая примета-черное пятно вокруг глаза. Сегодня видел ее лежащей на крыльце, позвал ее попоить водой и покормить. Она встала — левый глаз сильно красный и хрипит. Видимо, кто-то ударил или машиной стукнуло. Но все съела и опять легла. Жаль пса, верного своему хозяину. Кстати, вижу, что вновь дачники позаводили собак на участках, а к осени их побросают. Считаю, что председатели обществ обязаны разъяснять этим горе-собачникам закон об ответственности. Сам я езжу из Новосибирска на дачу 2 раза в неделю и очень жаль , что так поступают с верными друзьями.

Фото: Два года собака ждет хозяина на даче в Бердске


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