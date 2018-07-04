Отключили горячую воду из-за ремонта коллектора в микрорайонах Бердска

Сегодня, 4 июля, на заседании коммунальщиков представитель муниципального Комбината бытовых услуг сообщила, что в Бердске продолжаются отключения горячей воды.

Так, в Микрорайоне горячей воды не было в связи с гидравлическими испытаниями на сетях от котельной «Новой». «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что эта ситуация будет продолжаться до середины июля.

Но из-за аварии на канализационном коллекторе на улице Ушакова приняли решение прекратить подачу горячей воды на 10 дней в микрорайоны Белокаменный и Раздольный.

В среду замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что это необходимая мера.

— Отключили горячую воду, чтобы снизить объем канализационных стоков. Пока строители не восстановят коллектор по всей длине, горячая вода будет отключена. Тут ничего не поделать, это наша общая проблема, так что придется терпеть, — заключил Александр Алексеевич.

Компания-подрядчик СУ-40 обозначила, что для монтажа оставшегося участка коллектора требуется именно 10 дней.