Премировать некурящих могут обязать работодателей России

Глава Минтруда Максим Топилин предложил давать премии некурящим сотрудникам. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Работодатель может спокойно учитывать это при премировании. При стимулировании давать больше денег тем, кто не курит», — сказал он.

Он также не исключил развитие событий, при котором роботизация и автоматизация труда приведет к сокращению рабочей недели до двух-четырех дней.

«Мы просто будем меньше работать — четыре дня или, допустим, два дня», — отметил он.

При этом министр считает, что роботизация не приведет к быстрому сокращению персонала, так как для этого потребуется разработать и произвести большое количество роботов.

Ранее депутаты предлагали сократить рабочую неделю для сотрудников, которые не курят, на пять часов. Сейчас в рабочей неделе 40 часов.