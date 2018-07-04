Опасность на рельсах: Почему люди гибнут на железной дороге в Бердске

Страшные события происходят на железной дороге в Бердске. Казалось бы безопасный вид транспорта раз за разом становится причиной смертельных несчастных случаев. За июнь на рельсах погибли три человека. Все — люди преклонного возраста. «Курьер. Среда. Бердск» решил выяснить причину высокой смертности на железнодорожных путях.

Жалобы на безопасность вокзала приходили в редакцию неоднократно. Люди не устают жаловаться на переход, деревянные помосты, сами рельсы, перроны и площадки. Активность — это хорошо, но лежит ли корень проблемы именно в состоянии привокзальной территории и прилегающих к нему километров железного пути? Чтобы точно определить это, нужно провести инспекцию.

По данным московского СК на рельсах ежедневно гибнет как минимум один человек. Следственный комитет на транспорте на каждый вопрос о возможных причинах гибели людей на железнодорожных путях отвечает почти одинаково: грубое нарушение правил поведения, нет реакции на сигналы машиниста, проводятся проверки по состоянию погибшего и так далее. То есть жертва сама виновата в собственной гибели.

С одной стороны, так оно и есть. Нельзя переходить через рельсы в неположенном месте, совершенно не осознавая риск, которому подвергается ваша жизнь. А вдруг поезд? Отпрыгнуть в случае чего можно, но в стрессовой ситуации запнуться можно даже о собственную ногу, не то, что за рельсы или шпалы. В итоге, лучше не рисковать.

— Если соблюдать правила безопасности, то вокзал безопасен. Людям же самим нужно внимание уделять. А если в неположенном месте перебегать или в наушниках идти, то, конечно, несчастные случаи будут происходить, — отмечает Анна, часто, пользующаяся бердскими электричками.

«Не перелезайте железнодорожные пути в неположенном месте» — говорят разумные взрослые неразумным детям. Так учили нас, так будем учить мы, но стоит взглянуть на статистику смертей на ЖД, как в голове сиюсекундно рождается вопрос. Так что же мешает людям исправно следовать прописной истине, что вдалбливается в человека с раннего детства?

Здесь проблема становится глубже. Соотносим все это с жалобами и получаем один простой вывод. Конечно, люди решают, что перебегать рельсы быстрее, но куда хуже, когда люди решают, что перебегать рельсы безопаснее. Бердский вокзал для исследования по этому вопросу — жемчужина. Три смерти за месяц, постоянные жалобы, неудовлетворительное состояние переходов… Распинаться можно долго, но давайте по порядку.

Первое, что бросается в глаза — грязно-бирюзовые колонны, раскрошенные дырявые ступени, неоправданно крутые лестницы и отсутствие людей. Узнали? Это знаменитый надземный переход на станции Бердск. Сколько же жалоб и упреков было высказано жителями города в адрес этой ужасающей конструкции. Сейчас по ней просто никто не ходит. Переходить рельсы по мосту — правильно, ведь здесь вас точно не собьет поезд, верно? Вот только один неверный шаг может стать стартом для короткого и очень яркого полета вниз навстречу рваным краям бетона и металлической отделке. Да даже если каждый шаг ваш будет верным — приходится избегать дыр в ступенях. Так было совсем недавно, во время моей первой инспекции моста, но сейчас ситуация улучшилась.

В конце июня проводились работы, в ходе которых большую часть дыр в ступенях залатали. Где было можно, прорехи замазали цементом, а в самых сложных случаях их закрыли металлической плиткой. Теперь подниматься по лестницам станет не так страшно, что, возможно, снизит вероятность несчастных случаев на вокзале. Осталось отучить народ перебегать рельсы, а то для многих это уже стало делом привычки.

— Понимаете, переходить рельсы по мосту занимает очень много времени. А это же вокзал, здесь все куда-нибудь торопятся. Заранее никто не приходит, мы привыкли приходить в последнюю минуту и залетать в идущий поезд. А по мосту долго выходит, — высказывает свою точку зрения пассажир Виктор.

Дальше — больше. Если не переходить по мосту, то где? Специально для этих целей на бердском вокзале между перронами стоят дощатые настилы, заменяющие надземный переход. Такой метод пересечения железной дороги пользуется куда большей популярностью, чем мост. На вид настилы сколочены прочно, рельсы и доски на одной высоте, поэтому запнуться и упасть на них сложно. Переход по «доскам» значительно быстрее, чем долгий крюк через мост. Мне пересечение рельс по такому настилу представляется достаточно безопасным. С оглядкой на внимательность человека, конечно.

Первый путь, который, казалось бы, самый удобный для отправления пассажирских поездов и электричек, зачастую оказывается занят товарняками. В такие моменты перед горожанами встает выбор: или переходить по «безопасному» мосту, или лезть между вагонами. Из двух зол большинство выбирает первое. О втором меньшинстве мы позже можем прочитать в газетах и сводках о гибели на железнодорожных путях. Вот и остается, что для тех, кто не желает пополнять печальную статистику, надземный переход остается единственным вариантом. Редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила в пресс-службу ЗСЖД запрос на получение информации о том, существует ли специфическая необходимость остановки товарных поездов на первом пути.

И все мы ругаем вокзал, но общее мнение правоохранительных органов сходится на том, что несчастный случай — следствие нарушения правил поведения на рельсах. Не согласиться сложно. Все жертвы бердских железных дорог за прошлый месяц переходили пути в неположенном месте и никак не среагировали на сигнал машиниста. Тут сам факт перехода — роковая ошибка, остальное лишь усугубило ситуацию до смертельного несчастного случая. Чтобы понять это, можно лишь мельком заглянуть в памятку безопасности любого вокзала. Первое правило — не ходить по рельсам. Второе правило — не перебегать рельсы в неположенном месте. Третье правило — не использовать телефон и наушники вблизи ЖД. Правил на самом деле куда больше, но соблюдение этих трех поможет избежать наезда поезда. Именно они были нарушены всеми тремя погибшими в Бердске за июнь.

Безопасен вокзал или нет — вторично, первостепенную роль в статистике гибели на рельсах играет человеческий фактор. Убивает все же не переход и не деревянные настилы. Убивает человеческая беспечность и невнимательность. Ни минута, ни час, ни даже день сохраненного времени ни стоит человеческой жизни. Да и много ли времени займет просто посмотреть по сторонам и убедиться, что по рельсам не мчится тепловоз?