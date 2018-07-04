День города отпразднуют 1 сентября в Бердске

Сразу два праздника, День знаний и 302 день рождения, 1 сентября отпразднует Бердск.

Все праздничные мероприятия, кроме утренней зарядки с чемпионом на площади Горького и возле ДК «Родина», начнутся 1 сентября после 12.00, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела культуры Оксана Мокриенко. Пока еще неизвестно, какие именитые спортсмены будут делать упражнения вместе с бердчанами.

Начальник отдела культуры обратилась в управление образования, чтобы все школьные линейки завершились до 12.00. И уже после этого начнутся основные мероприятия.

После полудня стартует автопробег политических партий. Бердчане возложат цветы к Мемориалу воинского братства рядом с ДК «Родина», а затем направятся в парк Победы и почтут память фронтовиков на Мемориале Славы.

Для 1000 первоклашек на Дне города проведут лотерею. Сейчас уже готовят лотерейные билеты и ищут спонсоров для приобретения подарков. Розыгрыш лотереи пройдет вечером.

Ближе к вечеру на большом экране на площади Горького будут транслировать мультфильмы бердских детских студий «Дом» и «Арбуз».

— Нужно мультфильмы показывать обязательно. Потому что их практически никто не видит. Мультфильмы демонстрируют на каких-то фестивалях, и их смотрят только участники этих фестивалей и единицы других зрителей, — отметила Оксана Михайловна.

Юные бердчане смогут научиться расписывать пряники. Мастерица испечет пряники, сделает два эскиза, посвященные Дню знаний и Дню города, приготовит мастику. И детки попробуют себя в росписи пряников. Свою работу они оставят себе в качестве подарка.

На Дне города бердчанам предложат стать участниками «Винтажной барахолки». Сюда они смогут принести вещи, которые им уже не нужны, но их рады будут забрать люди, которые в них нуждаются.

Фестиваль «Вязанка» впервые пройдет в Бердске.

— Это вязание для улиц, ярмбомбинг. Когда обвязывают скамейки, деревья, лестницы. Такие красивые вещи делают. Мы тоже решили попробовать. Сейчас специалисты готовят положение по этому фестивалю. Если получится, то будет очень красиво. Каждый участник сможет сам выбрать объект в парке. Это может быть дерево, куст, скамейка, — объяснила Мокриенко.

В этом году решили уйти от стереотипов сделать детский блок праздника прямо на траве в городском парке. Установить на лужайке пуфы и груши. И провести для ребятишек различные мастер-классы.

Конечно, не обойдется без рисунков, вернее, дети будут раскрашивать специально приготовленные плакаты-раскраски.

— У нас будет аэростат. Его установят на площадке между администрацией и ЦУМом. Если будет очень хорошая погода и все возможности, воздушный шар будут поднимать на веревке. Но больше аэростат будет работать как большая фотозона. Хотя в него можно будет забраться и посидеть, — поделилась планами Оксана Мокриенко.

Все дети любят переодеваться. И поэтому отдел культуры решил взять разные костюмы напрокат и устроить фотосессию. Представьте, была обычная семья, и вдруг после переодевания в палатке папа превратился в короля, мама в королеву, а их дочь в принцессу.

На площади Горького пройдут чемпионаты по классикам, резиночке и скакалке. И вних смогут участвовать бердчане разных возрастов.

— В Москве провели эксперимент. На обычном тротуаре нарисовали классики и поставили видеокамеру. Из 100 проходивших человек 95 проскакали по классикам, — привела пример начальник отдела культуры.

Вечерняя программа будет состоять из ретро-блока, где выступят артисты филармонии, молодежного блока, участниками которого будут бердские коллективы.

— Буквально через неделю решится вопрос по финансированию выступления столичной звезды. Пока не оглашаем, кто это будет, боимся сглазить. Что касается фейерверка, то сбор средств для его проведения пока идет медленно, — подчеркнула Мокриенко.