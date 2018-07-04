ЧС в Бердске: По новому коллектору потекли фекалии

Сегодня, 4 июля, «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что сотрудники КБУ полностью ликвидировали засор, образовавшийся из-за обрушения канализационного коллектора на улице Ушакова.
После этого пропускная способность коллектора увеличилась до тех объемов стоков, которые поступают от двух насосных станций со стороны Микрорайона. Это позволило отключить все помпы (в том числе и две от областного МЧС), перекачивавшие стоки в рабочий колодец последние несколько дней.
В ожидании КамАЗа.
Замдиректора по строительству и общим вопросам КБУ Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что это вынужденная мера.
— Чтобы снизить объем стоков, отключили горячую воду. Ничего не поделаешь, проблема общая. Придется терпеть, — объяснил Александр Алексеевич.
Почти 150 метров коллектора отремонтировали в Бердске
Кроме того, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал сегодня, что удаление всех засоров и заиливаний коллектора спасло частный сектор от фекального потопа.
На данный момент все 4 помпы остаются на месте, наготове, а рядом постоянно дежурит автомобиль МЧС.
Рабочие СУ-40 занимаются монтажом трубы и подготовкой к ее заливке в бетонный саркофаг.
Бетонный саркофаг, скрывающий трубу канализационного коллектора в Бердске
На сегодняшний день они смонтировали почти 150 метров коллектора — это чуть меньше половины.
По словам Александра Алексеенко, подрядчик сообщил о том, что готов доставить на улицу Ушакова остальные трубы. Подрядчик назвал и ориентировочный срок окончания работ — 10 дней.
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ну молодцы!
все таки достаточно оперативно, учитывая масштаб проблемы
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То через неделю, то через 10 дней, не удивлюсь , если скажут через месяц. Т. Шестернин обещал все сделать к понедельнику, к 9 июля, посмотрим как слово держит
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Уже радует.А в общем то молодцы и днем и ночью гудели насосы.Хоть одна проблема решится.Но большая заслуга именно работяг,которые ковырялись в говне
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В том и дело, что работяги за копейки ковыряются по пояс в жиже, а кто-то хорошо заработал на доведении до такой ситуации. «У каждой аварии есть имя и фамилия»
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При плановой замене труб, не надо быть героем и ночами работать, Сама власть запустила, а потом героизм проявляет.Мозги пусть включат герои
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