Аннулирует выкупленные туристами путевки «Натали Турс»

«Натали Турс» пока не может отправлять туристов за рубеж и вынуждена аннулировать путевки, сообщил в эфире «Эхо Москвы» гендиректор компании Владимир Воробьев.

«Сейчас существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами, и они веерно отключают «Натали Турс» от обслуживания. Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг», — пояснил он.

Сегодня компания проведет оперативное совещание.

«Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами. <…> В течение дня мы примем решение, какие действия будем предпринимать дальше», — заключил Воробьев.

Позже структура «Натали Турс» — «Панорама Тур» — заявила об аннулировании поездок на период с 4 июля по 30 сентября включительно.

Представитель генерального консульства России в Анталье заявил, что клиенты «Натали Турс» в Турции жалуются на угрозы выселения из отелей.

Туроператор «Натали Турс» был основан в 1992 году, его владельцами считаются Владимир и Наталия Воробьевы. В 2000-е годы компания была одним из крупнейших российских туристических операторов, ее основным направлением являлась Испания.

В конце июня ассоциация «Турпомощь» сообщила, что к ней стали поступать звонки с вопросами о ряде компаний, действующих под брендом «Натали». Тогда же Воробьев обсудил с директором «Турпомощи» Александром Осауленко вопросы финансовой устойчивости туроператора и заверил, что турперптор намерен и дальше исполнять свои обязательства.

С 30 июня «Натали Турс» сократила чартерную программу — «дочка» оператора «Панама тур» прекратила чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион. В качестве причин такого решения указывались низкие финансовые показатели выполнения чартерных программ по этим направлениям, передает РИА Новости.

В понедельник Воробьев на своей странице в Facebook сообщил, что испанская компания W2Meet прекратила сотрудничество с туроператором и приступила к аннуляции заказов.