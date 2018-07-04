Скандальные недоделки во дворах по программе «Комфортная среда» не устранили в Бердске

На очередном заседании общественной комиссии по приоритетному проекту, которое состоялось 2 июля, сообщили, что в долгосрочную программу «Комфортная среда» попали 48 домов Бердска. Программа предусматривает асфальтирование заездов во двор, строительство поребриков, установку лавок, мусорных урн, освещение, оформление детских площадок и посадку деревьев.

В этом году заключат 9 договоров на работы по благоустройству придомовых территорий и подъездов к ним. На сегодняшний день по программе «Комфортная среда» заключено 4 договора на сумму 4,5 млн рублей. Пока что выполнен только один договор по подготовке проектно-сметной документации на все попавшие под программу дворовые площадки.

Заказчиками в благоустройстве всех дворовых территорий выступают управляющие компании. Поэтому подрядные организации «Дорсиб плюс» и «Городские дороги» каждый свой шаг согласовывают с управляющими компаниями и уполномоченными лицами.

В данный момент в рамках программы проводятся строительно-монтажные работы дворовой территории дома №1А на ул. Островского. Тот же подрядчик работает на территории двора дома №2 на ул. Лунной.

Для проведения работ во дворах домов по адресам: ул. Вокзальная, 50А, ул. Горького, 1 и 4, ул. Ленина, 37, микрорайон Северный, 20 подрядчики определены, договоры заключены.

В микрорайоне Северном, на улицах Горького, Вокзальной и Ленина сейчас работают геодезисты. Это является основным условием для выполнения дальнейших работ. Подрядчики заверили, что уже со среды начнутся строительно-ремонтные работы. Примерный срок их окончания 15-20 августа.

Помимо этого прошел открытый аукцион на заключение договора на строительный надзор, который уже работает на линии. Он определяет, будет ли предоставлена субсидия на оплату работы подрядчика или нет.

Члены комиссии предложили изменить подрядчика по строительству бордюров. Причиной тому послужило частичное разрушение поребриков, построенных в прошлом году в рамках программы «Комфортная среда».

На совещании озвучили обращения горожан:

— На сайте города люди видят дизайн проектов и смотрят на выполненную работу. Многие спрашивают, почему проект не доделан. Напрашивается вопрос: а к чему мы шли? Что будет с тем, что сделано? — задавалась вопросами член общественной комиссии Анжелика Балетских.

Вице-мэр Бердска по ЖКХ и строительству Владимир Захаров пояснил, что некоторые работы по благоустройству придомовых территорий не были выполнены в связи с «неподходящим временем года». В этом году работы доведут до конца.

На заседании комиссии было отмечено, что после реализации программы у дома №33 на ул. Ленина управляющая компания, обслуживающая этот дом, предложила повысить тариф на его обслуживание. Именно территория этого дома стала причиной для скандала федерального масштаба. Замминистра ЖКХ Андрей Чибис прошлой осенью, увидев недоделки на дороге, раскритиковал мэра Бердска, а город записал в антирейтинг выполнения программы «Комфортная среда».

Автор видео Марина Волкова

