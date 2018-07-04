Собирает плату за услуги ЖКХ Новосибирскнергосбыт в Бердске теперь с новым руководителем

Сегодня, 4 июля, на заседании штаба по подготовке к отопительному сезону «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что в должность начальника бердского участка «Новосибирскэнергосбыта» вступил Тигран Апресян. Об этом объявил Дмитрий Корешков, представлявший «Новосибирскэнергосбыт» на заседании штаба.

Официальная дата назначения Тиграна Аршалуйсовича — 2 июля. На посту руководителя бердского участка НЭС он сменил Александра Шушпанова.

До назначения начальником бердского участка Тигран Апресян работал заместителем директора Приобского отделения «Новосибирскэнергосбыта».

Напомним, что НЭС, являясь контрагентом муниципального Комбината бытовых услуг, собирает плату за коммунальные услуги с населения. За это КБУ перечисляет комиссию — порядка 20 млн рублей.