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Собирает плату за услуги ЖКХ Новосибирскнергосбыт в Бердске теперь с новым руководителем

Перейдя из Приобского отделения с должности заместителя директора, Тигран Апресян занял пост Александра Шушпанова. Функции по сбору платежей за коммуналку не изменились.

4.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 2 коммент.

Собирает плату за услуги ЖКХ Новосибирскнергосбыт в Бердске теперь с новым руководителем

Тигран Апресян — начальник бердского участка «Новосибирскэнергосбыт»

Сегодня, 4 июля, на заседании штаба по подготовке к отопительному сезону «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что в должность начальника бердского участка «Новосибирскэнергосбыта» вступил Тигран Апресян. Об этом объявил Дмитрий Корешков, представлявший «Новосибирскэнергосбыт» на заседании штаба.

Официальная дата назначения Тиграна Аршалуйсовича — 2 июля. На посту руководителя бердского участка НЭС он сменил Александра Шушпанова.

До назначения начальником бердского участка Тигран Апресян работал заместителем директора Приобского отделения «Новосибирскэнергосбыта».

Напомним, что НЭС, являясь контрагентом муниципального Комбината бытовых услуг, собирает плату за коммунальные услуги с населения. За это КБУ перечисляет комиссию — порядка 20 млн рублей.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    За это КБУ перечисляет комиссию — порядка 20 млн рублей.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/07/04/361802-sobiraet-platu-za-uslugi-zhkx-novosibirsknergosbyt-v-berdske-teper-s-novym-rukovoditelem
    вот эти бы деньги на коммуникации города Бердска и проблем ни каких не было бы .

    Thumb up 6 Thumb down 1

  2. Новый мэр

    Опять Тиграны

    Thumb up 1 Thumb down 0

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