Собирает плату за услуги ЖКХ Новосибирскнергосбыт в Бердске теперь с новым руководителем

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За это КБУ перечисляет комиссию — порядка 20 млн рублей.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/07/04/361802-sobiraet-platu-za-uslugi-zhkx-novosibirsknergosbyt-v-berdske-teper-s-novym-rukovoditelem
вот эти бы деньги на коммуникации города Бердска и проблем ни каких не было бы .
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Опять Тиграны
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