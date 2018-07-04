Сломала палец 9-летняя девочка в лагере «Звездный бриз» в Бердске

26 июня в детском-оздоровительном лагере «Звездный бриз» девочка оступилась по пути на обед и упала. Опорой послужил большой палец левой руки.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», девочка получила закрытый перелом средней фаланги одного пальца левой кисти без смещения. Жанна Тузова, начальник управления образования Бердска сообщила, что с согласия родителей девочке была оказана медицинская помощь.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 2 июля на аппаратном совещании при мэре Бердска начальник управления образования доложила, что в этом году было «очень много» детских травм.

Однако на запрос «Курьер. Среда. Бердск» управление образования сообщило только об одном случае детского травматизма.

На заседании межведомственной комиссии по организации круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей города Бердска руководителям лагерей были поставлены задачи усилить контроль за соблюдением мер безопасности и недопущению травматизма отдыхающих детей.

Накануне происшествия в «Звездном бризе» комиссия, в состав которой вошел представитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка Новосибирской области, выезжала в этот лагерь.

В комиссии также работали представители региональных министерств труда и социального развития, образования, здравоохранения, МВД, МЧС и прокуратуры. Проверка проходила в детских оздоровительных лагерях «Звездный бриз» и «Гренада», расположенных на территории Бердска.

На момент проведения проверки в ДОЛ «Звездный бриз» отдыхали 144 школьника в возрасте от 7 до 15 лет, в основном из Новосибирска. В ДОЛ «Гренада», являющимся структурным подразделением Сибирского Кадетского Корпуса, проходили оздоровительная и профильная смены, в которых принимали участие 122 ребенка из Новосибирской области.

Эксперты проверили организацию охраны, питания, медицинской помощи и пожарной безопасности, сообщили в аппарате детского омбудсмена региона. Члены комиссии осмотрели санитарное состояние территории, познакомились с бытовыми условиями проживания детей, проведением воспитательной и досуговой деятельности.

Специалисты Роспотребнадзора ранее уже побывали в указанных лагерях, и у межведомственной рабочей группы была возможность убедиться, каким образом устранены замечания, отмеченные в актах ведомства.

По результатам проверки было отмечено удовлетворительное состояние организации отдыха детей и их оздоровления, в целях повышения его эффективности даны рекомендации администрации детских оздоровительных лагерей.