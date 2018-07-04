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Вернул деньги пассажирам водитель сломанного дачного автобуса в Бердске

Из 15 пассажиров сошедшей с рейса машины в другом автобусе рассчитался за проезд только один человек, все остальные ехали бесплатно.

4.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Вернул деньги пассажирам водитель сломанного дачного автобуса в Бердске

Дачными автобусами пользуются в основном пенсионеры

Собственное расследование по двойной оплате проезда из-за сломавшегося автобуса провело автотранспортное предприятие Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дачница Лина днем 2 июля села в автобус на остановке «СНТ «Радостное». Но он сломался по дороге, водитель попросил пассажиров дойти до остановки и пересесть на другой транспорт. Так все и сделали. Но водитель другого автобуса заставил пассажиров заплатить за проезд. Что крайне возмутило Лину. Об этом она сообщила в «Курьер. Среда. Бердск» и попутно задала еще несколько вопросов, в том числе: почему в рейс выходят неисправные автобусы?

Начальник БАТП Елена Бороздина пояснила, что все автобусы перед сезоном проходят капремонт. Но из-за разбитых дорог этого ремонта хватает максимально на два месяца. Как только автобус №20 сошел с маршрута, ему на замену отправили другой. Были сделаны все запланированные рейсы. В этот день, как пояснила Бороздина, к ней с претензиями на то, что пассажирам пришлось платить дважды, никто не обращался.

После разговора с корреспондентом «Курьер. Среда. Бердск» Елена Викторовна провела собственное расследование. Она побеседовала и с водителем сломавшегося автобуса, и с тем, кто подобрал его пассажиров.

— В автобусе, который сошел с рейса, ехало 15 пассажиров, 10 из них — по безлимитной карте. Когда автобус сломался, водитель стал возвращать деньги за проезд, четверо их забрали, а пятый пассажир отказался. Мало того, он остался с водителем и помогал ему устранить поломку. Мы очень ему благодарны и просим откликнуться, — рассказала 4 июля «Курьер. Среда. Бердск» Елена Викторовна.

Из разговора с водителем второго автобуса Бороздина выяснила, что только один пассажир из сломанного автобуса рассчитался за проезд. И еще одна пенсионерка протянула карту, мол, пробивай, все равно поездки безлимитные.

Елена Борздина говорит о том, что ей очень хочется побеседовать с пассажирами сломавшегося автобуса, чтобы до конца разобраться в ситуации.

Если вы были очевидцем данной истории, может звонить в приемную БАТП по тел. 5-19-20.


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