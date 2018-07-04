Сибирский Антрацит — лауреат конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири»

В прошлом году компания показала значительный рост производственных и финансовых показателей. По итогам 2017 года предприятие награждено специальным призом и сертификатом с присвоением официального статуса «Надежный партнер».Церемония награждения состоялась 28 июня при участии руководства Новосибирской области. Глава региона Андрей Травников поздравил лауреатов конкурса с заслуженной победой. «Вам удается не просто развивать свое предприятие, но развивать экономику Новосибирской области и всей страны. Выполняя успешно работу, вы зарабатываете авторитет не только для себя, но и для всего нашего региона», — отметил врио Губернатора.Получая награду из рук главы региона, генеральный директор «Сибирского Антрацита» Анастасия Попрыгаева поблагодарила команду предприятия за воодушевленный труд, Западно-Сибирскую железную дорогу и ее новосибирское отделение — за эффективное сотрудничество, администрацию области — за доверие и поддержку. «Уверена, что «Сибирский Антрацит» и дальше будет надежной опорой для успешного развития региона», — отметила Анастасия Владимировна.Справка о конкурсе:В этом году конкурс «За успешное развитие бизнеса в Сибири» проводился в 22 раз. Он состоялся при поддержке Правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска, Межрегиональной Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», Межрегиональной Ассоциации руководителей предприятий, Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области, Аудиторской Палаты Сибири и ИД «Сибирское слово».В конкурсе приняли участие 107 предприятий и организаций из 21 районов и городов Новосибирской области. Награды получили почти 70 предприятий.