КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам студию
продам двухкомнатную квартиру
продам 1-ю квартиру
продам студию
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Сломала палец 9-летняя девочка в лагере «Звездный бриз» в Бердске

ЧС в Бердске: Отзывчивые горожане помогают строящим канализационный коллектор рабочим

Протекла крыша после капремонта за 1,3 млн рублей в музее Бердска

50 долгостроев зарегистрировано в Новосибирской области

За побег из суда получили 1 и 1,5 года колонии подсудимые в Новосибирской области

Книга в тюрьму: Отправили в СИЗО Линева литературу из Бердска

Погиб 12-летний мальчик от удара током на опоре ЛЭП во время селфи в Искитиме

Чемпионом России снова стал велогонщик из Бердска

ЧС в Бердске: Спасли от фекального потопа через две недели улицы частного сектора

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Сибирский Антрацит — лауреат конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири»

АО «Сибирский Антрацит» вошло в число победителей конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири».

4.07.2018 Нет комментариев

Сибирский Антрацит — лауреат конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири»
В прошлом году компания показала значительный рост производственных и финансовых показателей. По итогам 2017 года предприятие награждено специальным призом и сертификатом с присвоением официального статуса «Надежный партнер».
Церемония награждения состоялась 28 июня при участии руководства Новосибирской области. Глава региона Андрей Травников поздравил лауреатов конкурса с заслуженной победой. «Вам удается не просто развивать свое предприятие, но развивать экономику Новосибирской области и всей страны. Выполняя успешно работу, вы зарабатываете авторитет не только для себя, но и для всего нашего региона», — отметил врио Губернатора.
Получая награду из рук главы региона, генеральный директор «Сибирского Антрацита» Анастасия Попрыгаева поблагодарила команду предприятия за воодушевленный труд, Западно-Сибирскую железную дорогу и ее новосибирское отделение — за эффективное сотрудничество, администрацию области — за доверие и поддержку. «Уверена, что «Сибирский Антрацит» и дальше будет надежной опорой для успешного развития региона», — отметила Анастасия Владимировна.
Справка о конкурсе:
В этом году конкурс «За успешное развитие бизнеса в Сибири» проводился в 22 раз. Он состоялся при поддержке Правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска, Межрегиональной Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», Межрегиональной Ассоциации руководителей предприятий, Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области, Аудиторской Палаты Сибири и ИД «Сибирское слово».
В конкурсе приняли участие 107 предприятий и организаций из 21 районов и городов Новосибирской области. Награды получили почти 70 предприятий.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
В Бердске сыграли свадьбу 77-летний жених и 78-летняя невеста Чемпионом России стал велогонщик из Бердска Сломала палец 9-летняя девочка в лагере «Звездный бриз» в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Виниры, коронки E-MAX 14500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика