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Банк Акцепт открывает счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – БЕСПЛАТНО!

В рамках акции «Добро пожаловать», которая будет действовать до конца 2018 года, Банк Акцепт предлагает бесплатное открытие расчетного счета в рублях или иностранной валюте и 3 месяца бесплатного обслуживания рублевого счета!

4.07.2018 Нет комментариев

Клиент сразу получает бесплатное оформление пакета документов при открытии счета юридическим лицам и ИП, бесплатное обслуживание расчетного счета в рублях в течение 3 месяцев, включая месяц открытия счета, бесплатное подключение Интернет-банка (выдача сертификата на смарт-носителе – по тарифам банка).

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