Банк Акцепт открывает счета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – БЕСПЛАТНО!

Клиент сразу получаетпри открытии счета юридическим лицам и ИП,расчетного счета в рублях в течение 3 месяцев, включая месяц открытия счета,(выдача сертификата на смарт-носителе – по тарифам банка).

Обязательным условием для участников акции является подключение Интернет-банка для дистанционного обслуживания. Интернет-банк в Банке Акцепт отличается удобством, понятным интерфейсом и наличием дополнительных сервисов. Мобильная версия позволяет управлять своими счетами в любое удобное время и в любом удобном месте.

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