Протекла крыша после капремонта за 1,3 млн рублей в музее Бердска

После дождей 2 июля затопило арт-зал городского историко-художественного музея Бердска. Да так, что на полу стояли лужи. Намокли плитки на потолке, отслоилась штукатурка. Правда, ни один экспонат двух действующих выставок не пострадал. Теперь арт-зал закроют до устранения последствий потопа.

По словам директора музея Марины Пащенко, кровлю капитально отремонтировали осенью прошлого года за 1,3 млн рублей. Теперь музей будет писать претензию подрядчику. Срок гарантии проведенных работ — 5 лет. Крышу подрядчик отремонтирует, а вот внутренний ремонт будут делать, как получится, объяснила Пащенко.

— Вчера были представители УКСа, 5 июля уже будет готов акт. В этот же день пройдет совещание по кровле музея на радиозаводе, там тоже необходим ремонт, — рассказала 4 июля «Курьер. Среда. Бердск» Марина Пащенко.

Помещение арт-зала теперь придется сушить — очень большая влажность.

— Вода лилась с потолка во всех местах. В одном месте убирали, в другом натекало, — отметила Марина Юрьевна.

В арт-зале работали две выставки. Были представлены японские куклы из частной коллекции и копии шедевров новосибирского художественного музея.

— Очень хотелось бы поработать. Люди очень хорошо шли. И на кукол, и на картины. Пенсионеры посещали выставки, семьи с детьми. Оказывается, у нас очень много фанатов кукол. Вчера пришли две пенсионерки. Увидели в интернете анонс выставки японских кукол. Говорят, что хотят посмотреть. Разрешили. Вчера была возможность сдвинуть витрины. Но теперь выставку нужно убирать, — сожалела директор музея.