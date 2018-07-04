50 долгостроев зарегистрировано в Новосибирской области

Новые 16 проблемных домов зарегистрированы в Новосибирской области с начала 2018 года. Общее количество долгостроев достигло 50, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске врио министра строительства региона Иван Шмидт.

«У нас есть некоторое увеличение в этом году, но это общая тенденция по всей стране в связи с падением спроса [на недвижимость]. На сегодняшний день это 50 домов. К великому нашему сожалению, мы прибавили в этом году 16 домов — это те дома, которые были у нас на контроле и перешли в конкретный список по обманутым вкладчикам», — сказал он.

По его словам, с января в регионе введены в эксплуатацию три долгостроя, до конца года планируется завершить строительство еще 6 домов. Для этого в регионе действует механизм масштабных инвестиционных проектов: предоставления застройщикам земельных участков с обязательством сдачи в эксплуатации одного из долгостроев.

Шмидт уточнил, что 38 из 50 долгостроев находятся на территории областного центра.

Ситуация с долгостроями в Новосибирской области на протяжении нескольких лет является одной из самых тяжелых в России, передает ТАСС.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», есть обманутые дольщики и в Бердске. Власть пытается им помочь.