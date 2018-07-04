Погиб 12-летний мальчик от удара током на опоре ЛЭП во время селфи в Искитиме

Вечером во вторник, 3 июля, в Новосибирской области погиб 12-летний мальчик от удара током. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», он залез на опору ЛЭП в Искитиме для того, чтобы сделать селфи.

По информации оперативного дежурного по городу, группа школьников прогуливалась вблизи опоры линии электропередачи в Шипуновском районе Искитима, недалеко от устья речки Койнихи.

Предупреждающий знак «Не влезай! Убьет!» не остановил мальчика. Он приблизился на близкое расстояние к токоведущему проводу, находившемуся под напряжением 10 тысяч вольт. Шансов выжить у него не было. Следственный комитет начал проверку происшествия. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», пока инцидент квалифицируют как несчастный случай.

Сотрудники РЭС и Искитимского отдела Следственного комитета выезжали на место трагедии. Прокуратура Искитима тоже проводит проверку.