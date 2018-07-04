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Погиб 12-летний мальчик от удара током на опоре ЛЭП во время селфи в Искитиме

Школьник делал селфи на линии электропередачи под напряжением 10 тысяч вольт. У ребенка не было шансов выжить. Пока трагедию квалифицируют как несчастный случай.

4.07.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

 

Погиб 12 летний мальчик от удара током на опоре ЛЭП во время селфи в Искитиме

Удар током причинил смертельную травму мальчику

Вечером во вторник, 3 июля, в Новосибирской области погиб 12-летний мальчик от удара током. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», он залез на опору ЛЭП в Искитиме для того, чтобы сделать селфи.

По информации оперативного дежурного по городу, группа школьников прогуливалась вблизи опоры линии электропередачи в Шипуновском районе Искитима, недалеко от устья речки Койнихи.

Предупреждающий знак «Не влезай! Убьет!» не остановил мальчика. Он приблизился на близкое расстояние к токоведущему  проводу, находившемуся под напряжением 10 тысяч вольт. Шансов выжить у него не было. Следственный комитет начал проверку происшествия. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», пока инцидент квалифицируют как несчастный случай.

Сотрудники РЭС и Искитимского отдела Следственного комитета выезжали на место трагедии. Прокуратура Искитима тоже проводит проверку.


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