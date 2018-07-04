ЧС в Бердске: Отзывчивые горожане помогают строящим канализационный коллектор рабочим

Сегодня, 4 июля, продолжаются работы по ликвидации коммунальной аварии на улице Ушакова в Бердске. Напомним, что 20 июня произошел обвал изношенного коллектора, приведший к разливу фекальных вод в частном секторе.

На месте аварии, помимо рабочих и администраторов, постоянно присутствуют местные жители. У многих забор строительной площадки подступает вплотную к ограде, оставляя лишь небольшое пространство для прохода по тротуару. Естественно, авария и ликвидация ее последствий внесли существенные коррективы в жизнь людей, проживающих на улице Ушакова.

Первое, что бросается в глаза — невозможность выезда со двора от некоторых домов. Причина тому — широкая канава, которая протянулась на 300 метров вдоль по улице.

У каждого жителя есть свой взгляд и свое отношение к происходящему.

Кто-то возмущен постоянным шумом работающей техники и запахом, царящими на улице.

Кто-то продолжает быть недовольным рабочими и администрацией, упирая на то, что «раньше надо было шевелиться».

Отдельной строкой стоит упомянуть неизвестных личностей, обрезавших рукав, по которому шла перекачка канализационных стоков.

Но есть и те, кто искренне радуется успехам рабочих, кого не тяготят шум и запах, потому что «эти люди делают важное дело».

Жители помогают, предлагая рабочим то, что, как кажется жителям, может быть полезным в работе или отдыхе. Например, одна из жительниц, по слухам, предложила рабочим скамеечку, увидев, что они отдыхают, сидя на корточках.

29 июня некоторые жители улицы Ушакова рассказали «Курьер. Среда. Бердск» об отношениях, которые у них сложились с рабочими, а также о взаимной помощи в тех или иных случаях.

Надежда Ларионова, проживающая в доме № 46, до того дня не оказывала особой помощи строителям. Но зато у нее было несколько поводов для того, чтобы выразить рабочим благодарность за отзывчивость и расторопность.

— Ну, помогаем, как можем… А что мы можем? Ну, вот банку кваса ребятки принесли, попросили охладить. Конечно, не отказала, а поставила в холодильник… Беспокойств мне эти работы не доставляют… Какие могут быть претензии? Лишь бы быстрее сделали. Ну, в первый день, конечно, шум был сильный. Но, раз надо сделать, авария ведь такая — пусть делают… Помогает ли рабочим кто-то из соседей — я не знаю… Мне кажется, здесь никто не выйдет и не поможет… А ребята вообще молодцы. Вот что бы не попросишь — подбежали и сделали. Тут у нас проваливается яма, колодец, сын рабочих попросил — они ее щебенкой засыпали. И все быстро делают, бегом-бегом… Молодцы! — похвалила Надежда Николаевна.

У Зои Пудовой, живущей по адресу Ушакова, 61 за время, прошедшее с начала ликвидации последствий аварии, появились поводы для беспокойства. Однако, судя по всему, она считает их несерьезными. К тому же, рабочие очень быстро исправили неприятную для Зои ситуацию, поэтому она не в претензии.

— Нравится-не правится… А куда деваться-то? Но, конечно, нельзя было доводить до такой степени… Если начало проваливаться — ну и меняли бы все сразу… А тут, как включили свои насосы, а шланги-то у них все дырявые — и лужа вон набежала. Это не вода стоит, это нечистоты. Будет стоять, пока дождем не смоет… А уж когда шланг порвался — начало мне палисадник заливать. Я им сказала-показала, они достаточно быстро все исправили… А ребята — молодцы, быстро все делают и качественно… Но я им ничем не помогала. Они ничего не просили, а я даже и не думала… А если они с чем-то обратятся — да, пожалуйста, помогу, чем смогу, — заверила Зоя Михайловна.

Ликвидация последствий аварии идет полным ходом. Рабочие уже засыпали первые 100 метров отремонтированного коллектора песком. Как только трубу уложат по всей длине траншеи, зальют ее в бетон и засыпят песком — начнут стелить новый асфальт.

И, помимо исчезновения неприятного запаха и постоянного шума, жители улицы смогут, наконец, выходить из дома, не протискиваясь между заборами. Жизнь на улице Ушакова пойдет своим чередом.