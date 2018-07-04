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За побег из суда получили 1 и 1,5 года колонии подсудимые в Новосибирской области

После окончания процесса дождались, когда конвоиры открыли двери защитной кабины в зале суда, оттолкнули конвоиров и побежали к выходу из здания. Одного задержали сразу, второго — через 9 дней.

4.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

За побег из суда получили 1 и 1,5 года колонии подсудимые в Новосибирской области

Суд оставил приговор в силе

Оставлен без изменения приговор суда по делу о побеге из суда, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Приговором Коченевского районного суда от 24 ноября 2017 года осуждены к 1 году 5 месяцам лишения свободы 34-летний Виталий Георгиев по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 313 УК РФ (покушение на побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении, группой лиц по предварительному сговору, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам); 34-летний Дмитрий Попов по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении, группой лиц по предварительному сговору); к 1 году лишения свободы 24-летний Хусниддин Ахметжанов по ч. 5 ст. 33 ч. 1 ст. 313 УК РФ ( пособничество в совершении преступления — побега из-под стражи, совершенное лицом, находящимся в предварительном заключении, путем предоставления средств совершения преступления, заранее обещавшим скрыть преступника).

Судом установлено, что подсудимые Попов и Георгиев договорились между собой о побеге из-под стражи из зала Коченевского районного суда, о чем вступили в сговор с Ахметжановым, и разработали план совершения побега. 18 апреля 2017 года Ахметжанов подъехал на автомобиле к зданию Коченевского районного суда, где стал ожидать Георгиева и Попова. Те после окончания процесса дождались, когда конвоиры открыли двери защитной кабины в зале суда, оттолкнули конвоиров и побежали к выходу из здания.

Георгиев был задержан сотрудниками службы судебных приставов, а Попов выбежал из здания, сел в автомобиль под управлением Ахметжанова, на котором скрылся. 27 апреля 2017 года Попов был задержан сотрудниками УУР ГУ МВД РФ по НСО на ул. Кирова Новосибирска. Адвокатами Попова и Георгиева поданы апелляционные жалобы об изменении приговора ввиду отсутствия предварительного сговора между осужденными на совершение преступления и суровостью назначенного наказания.

Однако определением судебной коллегии по уголовным делам Новосибирского областного суда приговор суда в отношении Попова, Георгиева в части квалификации и назначенного наказания оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.


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