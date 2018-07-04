КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам студию
продам двухкомнатную квартиру
продам 1-ю квартиру
продам студию
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Сломала палец 9-летняя девочка в лагере «Звездный бриз» в Бердске

ЧС в Бердске: Отзывчивые горожане помогают строящим канализационный коллектор рабочим

Протекла крыша после капремонта за 1,3 млн рублей в музее Бердска

50 долгостроев зарегистрировано в Новосибирской области

За побег из суда получили 1 и 1,5 года колонии подсудимые в Новосибирской области

Книга в тюрьму: Отправили в СИЗО Линева литературу из Бердска

Погиб 12-летний мальчик от удара током на опоре ЛЭП во время селфи в Искитиме

Чемпионом России снова стал велогонщик из Бердска

ЧС в Бердске: Спасли от фекального потопа через две недели улицы частного сектора

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Чемпионом России снова стал велогонщик из Бердска

Артем Овечкин вернул себе чемпионский титул, победив с ошеломляющим результатом на дистанции 30,5 км.

4.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Чемпионом России снова стал велогонщик из Бердска

Артем Овечкин — трижды чемпион страны

Артем Овечкин вернул себе звание сильнейшего велогонщика страны. Бердчанин, который начал свою спортивную карьеру в велосекции «Авангарда», стал лучшим в шоссейной гонке с раздельным стартом. Крупный турнир по олимпийским дисциплинам велоспорта завершился 1 июля в Курске.

В гонке с раздельного старта среди мужчин на дистанции 30,5 км Артем Овечкин одержал победу с ошеломляющим результатом 35:58:309, сообщили в городском отделе физкультуры и спорта. Бердский спортсмен на 12 секунд опередил своего ближайшего соперника Павла Сивакова из Тюменской области и на 29 секунд москвича Антона Воробьева.

Овечкин в своей профессиональной карьере выступал за российские команды «Катюша» и «РусВело». В прошлом году и начале 2018-го он защищал цвета еще одной отечественной команды «Марафон-Тула», в составе которой выиграл в марте генеральную классификацию «Тура Анталии». После этой победы Артем оказался в малазийской команде Terengganu Cycling Team, в составе которой выиграл домашнюю 8-дневную гонку «Тур Лангкави» (категория 2.НС).

Самым большим успехом 31-летнего профессионала за годы карьеры до нынешнего сезона был титул чемпиона России в гонке с раздельным стартом в 2009-м и в 2015 годах. В Курске Артем вернул себе звание сильнейшего раздельщика страны. Спортивную карьеру Овечкин начинал под руководством тренера «Авангарда» Александра Мамонтова.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
В Бердске сыграли свадьбу 77-летний жених и 78-летняя невеста Чемпионом России стал велогонщик из Бердска Сломала палец 9-летняя девочка в лагере «Звездный бриз» в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Имплантат + коронка = 40000 руб. под КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика