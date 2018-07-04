Чемпионом России снова стал велогонщик из Бердска

Артем Овечкин вернул себе звание сильнейшего велогонщика страны. Бердчанин, который начал свою спортивную карьеру в велосекции «Авангарда», стал лучшим в шоссейной гонке с раздельным стартом. Крупный турнир по олимпийским дисциплинам велоспорта завершился 1 июля в Курске.

В гонке с раздельного старта среди мужчин на дистанции 30,5 км Артем Овечкин одержал победу с ошеломляющим результатом 35:58:309, сообщили в городском отделе физкультуры и спорта. Бердский спортсмен на 12 секунд опередил своего ближайшего соперника Павла Сивакова из Тюменской области и на 29 секунд москвича Антона Воробьева.

Овечкин в своей профессиональной карьере выступал за российские команды «Катюша» и «РусВело». В прошлом году и начале 2018-го он защищал цвета еще одной отечественной команды «Марафон-Тула», в составе которой выиграл в марте генеральную классификацию «Тура Анталии». После этой победы Артем оказался в малазийской команде Terengganu Cycling Team, в составе которой выиграл домашнюю 8-дневную гонку «Тур Лангкави» (категория 2.НС).

Самым большим успехом 31-летнего профессионала за годы карьеры до нынешнего сезона был титул чемпиона России в гонке с раздельным стартом в 2009-м и в 2015 годах. В Курске Артем вернул себе звание сильнейшего раздельщика страны. Спортивную карьеру Овечкин начинал под руководством тренера «Авангарда» Александра Мамонтова.