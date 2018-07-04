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Книга в тюрьму: Отправили в СИЗО Линева литературу из Бердска

Книги, собранные бердчанами, значительно пополнят небольшую библиотеку следственного изолятора.

4.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Один комментарий

Книга в тюрьму: Отправили в СИЗО Линева литературу из Бердска

Вячеслав Белов рассказал, что заключенные в следственном изоляторе с нетерпением ждут новых книг из Бердска

Утром 4 июля забрали последние книги, собранные в ходе акции «Книга в тюрьму» жителями Бердска. Литература отправилась в линевский СИЗО-3.

Напоминаем, благотворительную акцию «Книга в тюрьму» 21 марта запустил «Курьер. Среда. Бердск» для исправительной колонии №9 — единственной женской колонии, где содержатся впервые осужденные женщины. Лимит наполнения женской колонии №9, которая находится на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, составляет 911 человек.

Часть собранной литературы в ходе акции «Книга в тюрьму» увезли в новосибирскую исправительную женскую колонию 15 мая. По техническим причинам оставшуюся литературу в тюрьму забрать не смогли. На предложение забрать художественную литературу живо откликнулись сотрудники линевского СИЗО. И вскоре приехали за ней.

— Как таковой библиотеки у нас не было. Мы постепенно пополняли книжный фонд — сначала 100 экземпляров, потом 200, 300. Месяц назад новосибирская научная библиотека подарила 800 книг. Теперь вот забрали книги у вас. Можно сказать, что у нас теперь богатая библиотека, — рассказал заместитель начальника линевского следственного изолятора Вячеслав Белов.

По словам Вячеслава Белова, книги очень востребованы в СИЗО. Не в каждой камере есть телевизор. Поэтому спецконтингент больше читает. Некоторые так и вовсе начали читать книги только в следственном изоляторе, отметил Вячеслав Юрьевич.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    а метла на фото для тех кто читать не хочет

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