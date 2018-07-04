Глава Минтранса похвалил качество дорог в Новосибирской области

Завершается реконструкция ул. Лунной в Бердске по президентскому проекту
Новосибирская область занимает лидирующие позиции в стране по темпам выполнения работ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», все работы идут интенсивно. Об этом в Новосибирске во вторник, 3 июля, сказал министр транспорта России Евгений Дитрих во время посещения объектов, на которых идет ремонт, передает ТАСС.
«По проекту «Безопасные и качественные дороги» Новосибирская область идет в числе несомненных лидеров, и в прошлом году это лидерство было очевидным, и в этом году все контракты уже заключены, и работа интенсивно ведется. <…> То, что меня очень радует, — это последовательность выполнения работ», — отметил Дитрих.
Глава Минтранса, в частности, проверил ход ремонта на участке Красного проспекта в районе его пересечения с улицей Писарева. Это основная магистраль города, поэтому работы проверяются особенно тщательно.
Как пообещал врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, ремонт этой дороги должен быть завершен к 1 сентября, чтобы не создавать пробки после возвращения горожан из отпусков.
«Ставим задачу сдать работу с опережением, <…> задача — до 1 сентября максимально работы завершить и уйти с проезжей части», — отметил Костылевский.
В Новосибирской области приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации. В 2018 году на его реализацию из бюджетов различных уровней направлено 2,4 млрд рублей. Работы запланировано выполнить на 54 объектах в городах Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь и в районном поселке Кольцово.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Качественные это где? только в центре города ???
Господа, вы заедите в другие уголки нашего города, стыд и срам вам господа!!! На МЖК с весны такие ямы, ужас, люди чуть в лоп в лоп не сталкиваются, колеса подвеску повыбивали!
2 1
А где дороги? это направления………..
2 1