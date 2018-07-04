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Глава Минтранса похвалил качество дорог в Новосибирской области

Евгений Дитрих отметил, что регион находится в лидерах проекта «Безопасные и качественные дороги», по которому ремонтируют улицы в Бердске и Искитиме.

4.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Глава Минтранса похвалил качество дорог в Новосибирской области

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Новосибирская область занимает лидирующие позиции в стране по темпам выполнения работ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», все работы идут интенсивно. Об этом в Новосибирске во вторник, 3 июля, сказал министр транспорта России Евгений Дитрих во время посещения объектов, на которых идет ремонт, передает  ТАСС.

«По проекту «Безопасные и качественные дороги» Новосибирская область идет в числе несомненных лидеров, и в прошлом году это лидерство было очевидным, и в этом году все контракты уже заключены, и работа интенсивно ведется. <…> То, что меня очень радует, — это последовательность выполнения работ», — отметил Дитрих.

Глава Минтранса, в частности, проверил ход ремонта на участке Красного проспекта в районе его пересечения с улицей Писарева. Это основная магистраль города, поэтому работы проверяются особенно тщательно.

Как пообещал врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, ремонт этой дороги должен быть завершен к 1 сентября, чтобы не создавать пробки после возвращения горожан из отпусков.

«Ставим задачу сдать работу с опережением, <…> задача — до 1 сентября максимально работы завершить и уйти с проезжей части», — отметил Костылевский.

В Новосибирской области приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации. В 2018 году на его реализацию из бюджетов различных уровней направлено 2,4 млрд рублей. Работы запланировано выполнить на 54 объектах в городах Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь и в районном поселке Кольцово.


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(2) Комментариев

  1. Артем

    Качественные это где? только в центре города ???
    Господа, вы заедите в другие уголки нашего города, стыд и срам вам господа!!! На МЖК с весны такие ямы, ужас, люди чуть в лоп в лоп не сталкиваются, колеса подвеску повыбивали!

    Thumb up 2 Thumb down 1

  2. ой

    А где дороги? это направления………..

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