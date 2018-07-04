Официально открыли 4 пляжа в Бердске

Список официально открытых зон отдыха у воды в Новосибирской области увеличился до 15 мест. Пляжи работают как на Новосибирском водохранилище, в Бердском заливе и Оби, так и на озерах в регионе. Обновленный список мест отдыха предоставила государственная инспекция по маломерным судам МЧС России, которая принимает участие в комиссионных проверках. Всего в этом купальном сезоне планируется открыть 26 пляжей, 9 из которых – в детских оздоровительных лагерях.

15 принятых пляжей, отвечающих требованиям безопасности:

1. «Наутилус» (город Новосибирск, Горский жилмассив, левый берег реки Обь).

2. Пляж «Бугринская роща»( г. Новосибирск, Кировский район, река Обь).

3. «Звезда» (город Новосибирск, Советский район, Новосибирское водохранилище).

4. «У моря Обского» (г. Новосибирск, Советский район, Новосибирское водохранилище).

5. «Сан Сити» (г. Новосибирск, Советский район, Новосибирское водохранилище).

6. Городской муниципальный пляж города Карасука (Карасукский район, город Карасук, озеро Красное).

7. Пляж оздоровительного лагеря «Лесная поляна» (Карасукский район, село Благодатное, озеро Кривое).

8. Пляж базы отдыха «Бухта Лазурная» (Барабинский район, с. Квашнино, оз. Чаны).

9. Купинский р-н, д. Мальково, оз. Яркуль, пляж «Белый лебедь».

10. р.п. Кольцово, пляж МУП «Кольцово» (Река Забубыриха).

11. г.Искитим, р. Бердь, пляж «Центральный».

12. Пляж базы отдыха «Былина» (Речкуновка, Бердский залив).

13. Пляж пансионата «Сосновка» (г. Бердск, Бердский залив).

14 Пляж «Дюны» (г. Бердск, Бердский залив).

15. Пляж «Старый Бердск» ( г. Бердск, Новосибирское водохранилище).

Спасатели напоминают жителям, что купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, воздуха – не менее 22 градусов. Продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно с 3-5 минут. В противном случае может произойти переохлаждение и возникнуть судорога, остановка дыхания, потеря сознания.

Не оставляйте детей без присмотра. Купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах. Не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах. Не подплывайте к проходящим судам, не взбирайтесь на технические предупредительные знаки. Не заплывайте далеко от берега, так как можно не рассчитать своих сил. Почувствовав усталость, не паникуйте и не стремитесь как можно быстрее доплыть до берега. Отдохните, перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног.