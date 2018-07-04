КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам студию
продам двухкомнатную квартиру
продам 1-ю квартиру
продам студию
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Сломала палец 9-летняя девочка в лагере «Звездный бриз» в Бердске

ЧС в Бердске: Отзывчивые горожане помогают строящим канализационный коллектор рабочим

Протекла крыша после капремонта за 1,3 млн рублей в музее Бердска

50 долгостроев зарегистрировано в Новосибирской области

За побег из суда получили 1 и 1,5 года колонии подсудимые в Новосибирской области

Книга в тюрьму: Отправили в СИЗО Линева литературу из Бердска

Погиб 12-летний мальчик от удара током на опоре ЛЭП во время селфи в Искитиме

Чемпионом России снова стал велогонщик из Бердска

ЧС в Бердске: Спасли от фекального потопа через две недели улицы частного сектора

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Официально открыли 4 пляжа в Бердске

МЧС разрешило купаться на 15 пляжах в Новосибирской области, в том числе на Берди, Бердском заливе и Обском море.

4.07.2018 Фото: Курьер. Среда, Бердск Нет комментариев

Официально открыли 4 пляжа в Бердске

Пляж «Старый Бердск»

Список официально открытых зон отдыха у воды в Новосибирской области увеличился до 15 мест. Пляжи работают как на Новосибирском водохранилище, в Бердском заливе и Оби, так и на озерах в регионе. Обновленный список мест отдыха предоставила государственная инспекция по маломерным судам МЧС России, которая принимает участие в комиссионных проверках. Всего в этом купальном сезоне планируется открыть 26 пляжей, 9 из которых – в детских оздоровительных лагерях.

15 принятых пляжей, отвечающих требованиям безопасности:

1. «Наутилус» (город Новосибирск, Горский жилмассив, левый берег реки Обь).
2. Пляж «Бугринская роща»( г. Новосибирск, Кировский район, река Обь).
3. «Звезда» (город Новосибирск, Советский район, Новосибирское водохранилище).
4. «У моря Обского» (г. Новосибирск, Советский район, Новосибирское водохранилище).
5. «Сан Сити» (г. Новосибирск, Советский район, Новосибирское водохранилище).
6. Городской муниципальный пляж города Карасука (Карасукский район, город Карасук, озеро Красное).
7. Пляж оздоровительного лагеря «Лесная поляна» (Карасукский район, село Благодатное, озеро Кривое).
8. Пляж базы отдыха «Бухта Лазурная» (Барабинский район, с. Квашнино, оз. Чаны).
9. Купинский р-н, д. Мальково, оз. Яркуль, пляж «Белый лебедь».
10. р.п. Кольцово, пляж МУП «Кольцово» (Река Забубыриха).
11. г.Искитим, р. Бердь, пляж «Центральный».
12. Пляж базы отдыха «Былина» (Речкуновка, Бердский залив).
13. Пляж пансионата «Сосновка» (г. Бердск, Бердский залив).
14 Пляж «Дюны» (г. Бердск, Бердский залив).
15. Пляж «Старый Бердск» ( г. Бердск, Новосибирское водохранилище).

Спасатели напоминают жителям, что купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, воздуха – не менее 22 градусов. Продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно с 3-5 минут. В противном случае может произойти переохлаждение и возникнуть судорога, остановка дыхания, потеря сознания.

Не оставляйте детей без присмотра. Купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах. Не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах. Не подплывайте к проходящим судам, не взбирайтесь на технические предупредительные знаки. Не заплывайте далеко от берега, так как можно не рассчитать своих сил. Почувствовав усталость, не паникуйте и не стремитесь как можно быстрее доплыть до берега. Отдохните, перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
В Бердске сыграли свадьбу 77-летний жених и 78-летняя невеста Чемпионом России стал велогонщик из Бердска Сломала палец 9-летняя девочка в лагере «Звездный бриз» в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Виниры, коронки E-MAX 14500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика