Выплатить советский долг по выигрышным займам обязал Россию ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить задолженность Советского Союза по премиальным облигациям государственного внутреннего выигрышного займа, выпущенным в 1982 году.

В опубликованном на сайте суда документе отмечается, что Россия после распада СССР обязалась рассчитаться по задолженности держателям облигаций, однако не исполнила взятые на себя обязательства.

«Сегодня в решении по делу «Волокитин и другие против России» ЕСПЧ единогласно признал нарушение статьи 1 протокола №1 европейской конвенции по правам человека в отношении некоторых участников», — говорится в документе.

Суд постановил, что России необходимо уплатить различные суммы трем из 15 заявителей, а также в качестве возмещения морального ущерба выделить каждому из них дополнительно по 1800 евро.

Остальным истцам ЕСПЧ постановил возместить судебные издержки суммой от 30 до 1500 евро, передает РИА Новости.