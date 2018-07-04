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Выплатить советский долг по выигрышным займам обязал Россию ЕСПЧ

РФ необходимо уплатить различные суммы по облигациям трем из 15 заявителей и моральный ущерб каждому из них по 1800 евро.

4.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Выплатить советский долг по выигрышным займам обязал Россию ЕСПЧ

Россия рассчитывается по долгам СССР

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить задолженность Советского Союза по премиальным облигациям государственного внутреннего выигрышного займа, выпущенным в 1982 году.

В опубликованном на сайте суда документе отмечается, что Россия после распада СССР обязалась рассчитаться по задолженности держателям облигаций, однако не исполнила взятые на себя обязательства.

«Сегодня в решении по делу «Волокитин и другие против России» ЕСПЧ единогласно признал нарушение статьи 1 протокола №1 европейской конвенции по правам человека в отношении некоторых участников», — говорится в документе.

Суд постановил, что России необходимо уплатить различные суммы трем из 15 заявителей, а также в качестве возмещения морального ущерба выделить каждому из них дополнительно по 1800 евро.

Остальным истцам ЕСПЧ постановил возместить судебные издержки суммой от 30 до 1500 евро, передает РИА Новости.


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