КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 1-ю квартиру
продам студию
продам
Продам 2-ю 8-913-919-12-72 Евгения
Продам 2-комнатную Надежда 8-913-451-75-16
продам
Продам 2-ю в центре, 8-913-939-6738
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

В число лучших предприятий региона вошли три компании из Бердска

Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Пропали без вести девочки-сестры с татуировками в Новосибирске

Схемы недолива топлива на АЗС опубликовала ФАР

Раздавившее детскую площадку дерево лежит уже неделю во дворе Бердска

Конкурс «Бердская красавица-2019»

Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Виновником своей отставки экс-губернатор Юрченко назвал Толоконского

По новому закону вырубленные леса обязаны восстановить в полном объеме

Обвиняемый в смертельном ударе вышел на свободу после приговора суда в Бердске

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Схемы недолива топлива на АЗС опубликовала ФАР

В результате этого на некоторых заправках реальная стоимость бензина составляет не 44-45 рублей, а все 55 рублей за литр, посчитали эксперты.

4.07.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Схемы недолива топлива на АЗС опубликовала ФАР

На заправках Бердска тоже обманывают

Согласно исследованию, проведенному Федерацией автовладельцев России (ФАР), около 76% АЗС в стране обманывает российских автомобилистов.

«За недолив принималось расхождение более одного процента, между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив выявлен на 76 процентах АЗС», — говорится в сообщении.

Как заявляет ФАР, в среднем сети АЗС недоливают около 5% оплаченного бензина, а максимальный недолив был обнаружен на заправках федеральных и региональных сетей и составил 19%, однако названия этих АЗС в ФАР не привели.

В результате недолива на некоторых заправках реальная стоимость бензина составляет не 44-45 рублей, а все 55 рублей за литр, подсчитали в ФАР.

Кроме того, согласно исследованию, на большинстве заправок качество топлива не соответствовало заявленным стандартам.

«Недолив топлива — это не только обман потребителя, но и элемент недобросовестной конкуренции. Используя недолив, недобросовестные участники рынка фактически продают топливо по более высокой рыночной цене, которое еще не соответствует требованиям технического регламента», — рассказали в ФАР.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
В число лучших предприятий региона вошли три компании из Бердска Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск» Пропали без вести девочки-сестры с татуировками в Новосибирске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Имплантат + коронка = 40000 руб. под КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика