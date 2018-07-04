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Раздавившее детскую площадку дерево лежит уже неделю во дворе Бердска

Управляющая компания отказалась обслуживать бывшую общагу полтора года назад. Теперь это поручили муниципальной УК, которая готовится убрать ствол.(ФОТО)

4.07.2018 Автор: Брусков Никита, Михаил Зюков Фото: Михаила Зюкова 4 коммент.

Раздавившее детскую площадку дерево лежит уже неделю во дворе Бердска

С дерева ободраны листья, убраны ветки. Опасно торчат острые сучки

Уже неделю не убирают упавшее на детскую площадку дерево во дворе дома №102 по ул. Боровой. Инцидент произошел ночью 26 июня во время шторма, и с тех пор никаких действий по устранению повреждений замечено не было. Ствол по-прежнему лежит на раздавленных брусьях.

Местные жители жалуются на то, что им страшно ходить по собственному двору. Размытая почва и качество детской площадки рождают опасные ситуации не только во время бури, но и в спокойную погоду.

— Как наплевали на нас, так не убирают. Весь двор зарос уже, с детьми ходить страшно, вдруг дерево опять упадет. Оно еще ночью упало на пустое место, а если бы днем, когда тут дети ходят? — негодует местная жительница.

Дерево значительно повредило спортивные снаряды на детской площаде, на которую упало. Под ударом оказались металлические брусья, которые были раздавлены точно по середине. Сейчас ствол дерева, ощетинившийся острыми опавшими ветками в разные стороны, продолжает покоиться на погнутых брусьях, разделяя двор на две половины. Земля вокруг усыпана щепками и листьями, а пень уже начинает подгнивать от скопившийся во дворе влаги.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», в декабре 2017 года управляющая компания отказалась от обслуживания дома по адресу: ул. Боровая, 102. К такому решению привело то, что жители дома систематически задерживали выплаты по ЖКХ. Количество должников и сумма долга превысили все допустимые нормы, поэтому управляющая компания бросила дом.
Как заявила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Золотухина, на данный момент дом находится под управлением муниципальной УК ЖКХ.

— Им известно об упавшем дереве, — подчеркивает Татьяна Владимировна,. — На данный момент делаются приготовления к уборке дерева с площадки.


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(4) Комментариев

  1. Новый мэр

    Ждите когда мэр найдет деньги

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    • местный

      При чем здесь мэр?
      Обязанностью жильцов — содержать сам дом и придомовую территорию.
      Я вот почему то совсем не горю желанием, чтобы на мои деньги (налоги) мэрия направила для этих жильцов….

      Все закономерно:
      — жильцы не хотят платить
      — УК отказывает обслуживать
      — жильцы плачутся что у них все становится плохо.

      До тех пор, пока люди не примут ответственность за содержание имущества — ничего не изменится

      Thumb up 2 Thumb down 1

  2. Галыч

    Когда УК вывешивало списки должников, то по спискам была задолжность 200 тыс.руб.Зато за период всех бывших УК вообще ничего неделалось, подвалы сырые, кровля течет, в подъезде ремонт делали после пожара за свой счет, а после как порвало в подвале трубу на горячей воде (парило почти месяц пока искали зап.часть) весь ремонт пошел насмарку: отстала краска, отпала штукатурка. А при проверке пожарных выходов двери открыли со всех сторон на растопашку, в тамбурах техничками не убирается. Белье сушить негде, площадка заросла травой, а а холлы и балконы (места общего пользования) вдруг оказались приватизированными.

    Thumb up 1 Thumb down 3

    • местный

      Дык может потому и не делалось?
      Ведь если не платили — на что делать?

      Капитализм — он такой: спрашивать можно только после оплаты (утром деньги — вечером стулья)

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