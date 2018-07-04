Раздавившее детскую площадку дерево лежит уже неделю во дворе Бердска

Уже неделю не убирают упавшее на детскую площадку дерево во дворе дома №102 по ул. Боровой. Инцидент произошел ночью 26 июня во время шторма, и с тех пор никаких действий по устранению повреждений замечено не было. Ствол по-прежнему лежит на раздавленных брусьях.

Местные жители жалуются на то, что им страшно ходить по собственному двору. Размытая почва и качество детской площадки рождают опасные ситуации не только во время бури, но и в спокойную погоду.

— Как наплевали на нас, так не убирают. Весь двор зарос уже, с детьми ходить страшно, вдруг дерево опять упадет. Оно еще ночью упало на пустое место, а если бы днем, когда тут дети ходят? — негодует местная жительница.

Дерево значительно повредило спортивные снаряды на детской площаде, на которую упало. Под ударом оказались металлические брусья, которые были раздавлены точно по середине. Сейчас ствол дерева, ощетинившийся острыми опавшими ветками в разные стороны, продолжает покоиться на погнутых брусьях, разделяя двор на две половины. Земля вокруг усыпана щепками и листьями, а пень уже начинает подгнивать от скопившийся во дворе влаги.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», в декабре 2017 года управляющая компания отказалась от обслуживания дома по адресу: ул. Боровая, 102. К такому решению привело то, что жители дома систематически задерживали выплаты по ЖКХ. Количество должников и сумма долга превысили все допустимые нормы, поэтому управляющая компания бросила дом.

Как заявила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Золотухина, на данный момент дом находится под управлением муниципальной УК ЖКХ.

— Им известно об упавшем дереве, — подчеркивает Татьяна Владимировна,. — На данный момент делаются приготовления к уборке дерева с площадки.