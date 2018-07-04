Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Сегодня, 4 июля, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №23/2018.

В номере вы прочтете:

1. С 1 июля в Бердске выросли тарифы на услуги ЖКХ.

2. Мэр нашел деньги на ликвидацию крупной коммунальной аварии.

3. За снос «незаконного» дома застройщик может потребовать 200 млн рублей.

4. Дачные автобусы ломаются и сходят с линии, а с пассажирам приходится дважды платить за проезд.

5. Новый начальник бердского отдела МВД Владимир Соколов дал эксклюзивное интервью.

6. Жестоко избитый 7-класник пройдет реабилитацию в центре «Ортос» по инициативе мэра.

7. Слепой студент активнее и интереснее многих зрячих.

8. В растрате 10 млн рублей подозревает СК экс-директора КБУ Александра Кожина.

9. Роспотребнадзор нашел бактерии в воде в школе №1.

10. Школьники разгадали секретный код бердского мемориала Славы.

11. В знаменитой «Гонке героев» честь Бердска не посрамила команда «БЭМЗ».

12. Инструкция: Как себя вести, если укусила гадюка.

13. СК возбудил уголовное дело против журналистки Ники Шапран — ее обвиняют в пособничестве растраты.

14. «Народ за идиотов держат»: протестные акции против пенсионной реформы прокатились по Бердску.

15. Бердчане рассказали о секретах семейного счастья.

На обложке — КБУ+РКЦ: незаконный сбор за коммуналку в размере 10 млн рублей.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб».

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