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Виновником своей отставки экс-губернатор Юрченко назвал Толоконского

«Руки ему не подам», заявил бывший глава Новосибирской области. Его увольнение спровоцировали «300 писем в Москву, содержавших прямую ложь или однобокое освещение той или иной ситуации».

4.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

 

Виновником своей отставки экс губернатор Юрченко назвал Толоконского

Почти четыре года Василий Юрченко возглавлял Новосибирскую область. Но не оправдал доверия президента

Василий Юрченко, отстраненный от должности губернатора Новосибирской области в 2014 году президентом РФ Владимиром Путиным в связи «с утратой доверия», заявил в интервью популярному новосибирскому блогеру Тимуру Ханову о своем новом месте работы.

Как передает ФедералПресс, Юрченко стал заместителем генерального директора компании «Металлсервиса». В сферу его деятельности входит производство, развитие бизнеса, увеличение объемов продаж металла, повышение эффективности работы всего производственного блока. «Я теперь отвечаю за все, что за Уралом: Новосибирск, Барнаул, Хабаровск», – рассказал экс-губернатор Новосибирской области.

Сообщил Юрченко и о причинах, которые привели к его отставке с поста главы региона. Экс-губернатор уверен, что его решение закрыть Гусинобродскую барахолку и «несовместимость его моральных принципов с подходами Виктора Александровича Толоконского» дали толчок к «300 писем в Москву, содержавших прямую ложь или однобокое освещение той или иной ситуации». «Руки ему теперь не подам», – добавил Юрченко.

Он заметил, что, повторись ситуация 2014 года, он ничего бы кардинально не поменял, за исключением «некоторых нюансов»: «Точно бы не пренебрег теми сигналами и информацией, которые давали мои коллеги из Москвы».

Толоконский 10 лет руководил Новосибирской областью до Юрченко, а потом стал губернатором Красноярского края. После отставки снова вернулся в Новосибирск, где успел раскритиковать нового назначенца Андрея Травникова.


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(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    Да все решается у них просто
    https://www.youtube.com/watch?v=V-HjdeW7qTg

    Thumb up 0 Thumb down 1

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