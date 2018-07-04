Виновником своей отставки экс-губернатор Юрченко назвал Толоконского

Василий Юрченко, отстраненный от должности губернатора Новосибирской области в 2014 году президентом РФ Владимиром Путиным в связи «с утратой доверия», заявил в интервью популярному новосибирскому блогеру Тимуру Ханову о своем новом месте работы.

Как передает ФедералПресс, Юрченко стал заместителем генерального директора компании «Металлсервиса». В сферу его деятельности входит производство, развитие бизнеса, увеличение объемов продаж металла, повышение эффективности работы всего производственного блока. «Я теперь отвечаю за все, что за Уралом: Новосибирск, Барнаул, Хабаровск», – рассказал экс-губернатор Новосибирской области.

Сообщил Юрченко и о причинах, которые привели к его отставке с поста главы региона. Экс-губернатор уверен, что его решение закрыть Гусинобродскую барахолку и «несовместимость его моральных принципов с подходами Виктора Александровича Толоконского» дали толчок к «300 писем в Москву, содержавших прямую ложь или однобокое освещение той или иной ситуации». «Руки ему теперь не подам», – добавил Юрченко.

Он заметил, что, повторись ситуация 2014 года, он ничего бы кардинально не поменял, за исключением «некоторых нюансов»: «Точно бы не пренебрег теми сигналами и информацией, которые давали мои коллеги из Москвы».

Толоконский 10 лет руководил Новосибирской областью до Юрченко, а потом стал губернатором Красноярского края. После отставки снова вернулся в Новосибирск, где успел раскритиковать нового назначенца Андрея Травникова.