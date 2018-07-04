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Пропали без вести девочки-сестры с татуировками в Новосибирске

Эльмира и Эсмира ушли из дома еще 25 июня. Полиция объявила их в розыск.(ОРИЕНТИРОВКА)

4.07.2018 Фото: ГУ МВД по НСО Один комментарий

Пропали без вести девочки сестры с татуировками в Новосибирске

Пропали сестры

Отделом полиции №8 «Кировский» управления МВД России по Новосибирску разыскиваются пропавшие без вести несовершеннолетние Кайгородова Эсмира Новрузовна, 2003 года рождения и Кайгородова Эльмира Новрузовна, 2001 года рождения, которые днем 25 июня 2018 года ушли из дома и до настоящего времени место их нахождения не известно.

Приметы Эсмиры Кайгородовой: на вид 15 лет, рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые прямые, ниже плеч.

Особая примета: на внутренней стороне правой ноги татуировки в виде рисунков.

Была одета в белую футболку и синие джинсы.

Приметы Эльмиры Кайгородовой: на вид 16 лет, рост около 165 сантиметров, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы темно-русые прямые ниже плеч.

Особая примета: татуировка на запястье правой руки в виде букв.

Была одета в черную кофту и черные джинсы.

Видевших Эсмиру и Эльмиру Кайгородовых после 25 июня или знающих что-либо о месте их нахождения в настоящее время просят обратиться в полицию по телефону 232-15-79 или 232-16-02.


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(1) Комментарий

  1. Антон

    Это дети иностранцев, проживающих в Бердске?

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