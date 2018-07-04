Обвиняемый в смертельном ударе вышел на свободу после приговора суда в Бердске

Во вторник, 3 июля, Бердский суд вынес приговор 31-летнему Дмитрию Кондратенко, которого обвиняли в гибели одного из участников драки. Инцидент, приведший к уголовному делу, произошел в сентябре 2017 года на главной площади Бердска.

Кондратенко признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 114 УК РФ. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. Переквалификация статьи произошла непосредственно при оглашении приговора.

Подсудимому назначено наказание в виде исправительных работ на срок 11 месяцев с удержанием в доход государства 5% заработка. Но с учетом того, что за срок зачтено время его содержания под стражей (с ноября 2017-го), то наказание считается отбытым, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Василий Кальван. На исправработах 1 день считает за три «отсидки».

Его подзащитный освобожден из-под стражи в зале суда. Но по приговору подсудимый обязан выплатить 350 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей стороне — жене погибшего жителя Искитима Игоря Шелепова.

Первоначально Дмитрию Кондратенко инкриминировали ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Прокурор требовал для Кондратенко 9 лет и 10 месяцев лишения свободы. По словам Кальвана, это слишком сурово: фабула преступления не соответствовала тяжести наказания.

23 сентября 2017 года компания родственников и друзей отмечала день рождения в бердском кафе «Смайл Сити». После 23.00 начали расходиться. Пожилых и детей решили отправить на такси, что припаркованы рядом. Дмитрий Кондратенко договорился с таксистом, заплатил ему. А когда отошел к киоску мороженого, к такси подошли двое пьяных незнакомцев. Как выяснилось, они шли из кафе «Шашлыкофф» и тоже решили уехать на том же такси, в котором, по словам Кальвана, уже сидели дочери-близняшки гражданской жены Кондратенко. Подошедшие были пьяны и напали на пожилых людей — начали избивать.

По словам адвоката, Кондратенко заступился за родных, ударив в лицо Шелепова. Тот упал, а через 6 суток скончался в реанимации из-за отека головного мозга в следствие тупой травмы головы. Как рассказал Василий Николаевич, экспертиза так и не выяснила, последствия травмы наступили от удара его подзащитного или от того, что пьяный Шелепов упал на спину, убегая от Кондратенко.

А то, что Шелепов и его товарищ были пьяны, подтверждает запись с камеры видеонаблюдения из кафе «Шашлыкофф», где те вели себя настолько развязно и буйно, что охраннику пришлось вызывать ГРБ для усмирения. Видимо, они выплеснули свою агрессию на пожилых людей, опередивших их с заказом такси.

На решение суда, как полагает Василий Кальван, повлияли противоправный характер действий погибшего, явка с повинной его подзащитного, явка на все следственные действия, его положительные характеристики, отсутствие судимости и привлечения к административной ответственности, а также петиция.

В защиту Дмитрия Кондратенко его друзья и даже незнакомые люди подписывали петицию, обращенную главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Петицию за две недели подписало более 1150 человек, возмущенные тем, что человека, заступившегося за своих пожилых родственников и детей могут посадить почти на 10 лет.

— Я не знаю ни потерпевшего, ни подсудимого, я не оправдываю смерть человека, но почти 10 лет строго режима — это не перевоспитание человека, это его гибель, — пояснил составивший петицию Валерий Байкалов.

— Конечно, я доволен тем, что парня отпустили. Но для меня изначально было непонятно, зачем его взяли под стражу. Он сам явился в полицию. Он хоть и проживает в поселке Маяк (Искитимский район), зарегистрировался по месту постоянного пребывания в Бердске, имеет постоянное место работы, убегать не собирался. Я, конечно, с этим не был согласен. Ведь все свидетели говорили в пользу Кондратенко. Таксист заявил, что «закатал бы в асфальт этих товарищей, если бы бросились на его отца». Таксист — один из главных свидетелей — полагает, что если бы не вмешался Кондратенко, то Шелепов с другом Екименко просто запинали бы дедов — божьих одуванчиков, первых попавшихся на их пути. Подбежал Кондратенко, они переключились на него. Мать Шелепова, когда давала показания в суде, рассказала, что ее сын гораздо крупнее Кондратенко. И последствия, такие как у Шелепова, могли наступить у любого из участников конфликта, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Кальван.

Дмитрий, отсидевший под арестом 8 месяцев, вышел из «клетки» со слезами радости. Он намерен добиваться полного оправдания. Но обвинение, вероятно, тоже будет подавать апелляцию на приговор, который еще не вступил в законную силу.