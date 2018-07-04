Обвиняемый в смертельном ударе вышел на свободу после приговора суда в Бердске

Судья Бердского городского суда Наталья Агеева выпустила Дмитрия Кондратенко из-под стражи сразу после приговора
Во вторник, 3 июля, Бердский суд вынес приговор 31-летнему Дмитрию Кондратенко, которого обвиняли в гибели одного из участников драки. Инцидент, приведший к уголовному делу, произошел в сентябре 2017 года на главной площади Бердска.
Кондратенко признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 114 УК РФ. Это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. Переквалификация статьи произошла непосредственно при оглашении приговора.
Подсудимому назначено наказание в виде исправительных работ на срок 11 месяцев с удержанием в доход государства 5% заработка. Но с учетом того, что за срок зачтено время его содержания под стражей (с ноября 2017-го), то наказание считается отбытым, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Василий Кальван. На исправработах 1 день считает за три «отсидки».
Его подзащитный освобожден из-под стражи в зале суда. Но по приговору подсудимый обязан выплатить 350 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей стороне — жене погибшего жителя Искитима Игоря Шелепова.
Первоначально Дмитрию Кондратенко инкриминировали ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Прокурор требовал для Кондратенко 9 лет и 10 месяцев лишения свободы. По словам Кальвана, это слишком сурово: фабула преступления не соответствовала тяжести наказания.
23 сентября 2017 года компания родственников и друзей отмечала день рождения в бердском кафе «Смайл Сити». После 23.00 начали расходиться. Пожилых и детей решили отправить на такси, что припаркованы рядом. Дмитрий Кондратенко договорился с таксистом, заплатил ему. А когда отошел к киоску мороженого, к такси подошли двое пьяных незнакомцев. Как выяснилось, они шли из кафе «Шашлыкофф» и тоже решили уехать на том же такси, в котором, по словам Кальвана, уже сидели дочери-близняшки гражданской жены Кондратенко. Подошедшие были пьяны и напали на пожилых людей — начали избивать.
По словам адвоката, Кондратенко заступился за родных, ударив в лицо Шелепова. Тот упал, а через 6 суток скончался в реанимации из-за отека головного мозга в следствие тупой травмы головы. Как рассказал Василий Николаевич, экспертиза так и не выяснила, последствия травмы наступили от удара его подзащитного или от того, что пьяный Шелепов упал на спину, убегая от Кондратенко.
А то, что Шелепов и его товарищ были пьяны, подтверждает запись с камеры видеонаблюдения из кафе «Шашлыкофф», где те вели себя настолько развязно и буйно, что охраннику пришлось вызывать ГРБ для усмирения. Видимо, они выплеснули свою агрессию на пожилых людей, опередивших их с заказом такси.
На решение суда, как полагает Василий Кальван, повлияли противоправный характер действий погибшего, явка с повинной его подзащитного, явка на все следственные действия, его положительные характеристики, отсутствие судимости и привлечения к административной ответственности, а также петиция.
В защиту Дмитрия Кондратенко его друзья и даже незнакомые люди подписывали петицию, обращенную главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Петицию за две недели подписало более 1150 человек, возмущенные тем, что человека, заступившегося за своих пожилых родственников и детей могут посадить почти на 10 лет.
— Я не знаю ни потерпевшего, ни подсудимого, я не оправдываю смерть человека, но почти 10 лет строго режима — это не перевоспитание человека, это его гибель, — пояснил составивший петицию Валерий Байкалов.
— Конечно, я доволен тем, что парня отпустили. Но для меня изначально было непонятно, зачем его взяли под стражу. Он сам явился в полицию. Он хоть и проживает в поселке Маяк (Искитимский район), зарегистрировался по месту постоянного пребывания в Бердске, имеет постоянное место работы, убегать не собирался. Я, конечно, с этим не был согласен. Ведь все свидетели говорили в пользу Кондратенко. Таксист заявил, что «закатал бы в асфальт этих товарищей, если бы бросились на его отца». Таксист — один из главных свидетелей — полагает, что если бы не вмешался Кондратенко, то Шелепов с другом Екименко просто запинали бы дедов — божьих одуванчиков, первых попавшихся на их пути. Подбежал Кондратенко, они переключились на него. Мать Шелепова, когда давала показания в суде, рассказала, что ее сын гораздо крупнее Кондратенко. И последствия, такие как у Шелепова, могли наступить у любого из участников конфликта, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Кальван.
Дмитрий, отсидевший под арестом 8 месяцев, вышел из «клетки» со слезами радости. Он намерен добиваться полного оправдания. Но обвинение, вероятно, тоже будет подавать апелляцию на приговор, который еще не вступил в законную силу.
Слава Богу! Очень хорошая новость, радостно за Дмитрия и его родных!
52 1
Ура «российскому» правосудию!!
Самое охре….е правосудие в мире!!!
Заступился за близких, очень пожилых людей, остановил пьяных или укуренных ублюдков и за это срок!!! Да еще и деньги заплати семье этого выродка!!!!!
Я в шоке от нашего правосудия!!!!
Народ!!! Мы вообще где живем??? Если ты защищаешь своих близких, и чтоб не сесть в тюрьму в случае чего не предвиденного, то обязан в десны целовать нападавших и встать на четвереньки со спущенными штанами!!!! Так получается? Тебя будут долбить, или близких, а ты им в ответ- удите пжлста, ща полицию позову и вдруг они еще и приедут, то вам плохо будет. Это …..здец какой то, слов нет, только эмоции….
61 8
У нас пол страны чуть что — сразу «сидеть!».
Вот и следователи, которые вели следствие передали дело на утверждение в прокуратуру по более жесткой статье, хотя могли передать и по той, по которой пересматривали дело сразу. Правосудие в данном случае не могло не рассмотреть дело, которое дошло по более жестокой статье. Так же я вам хочу напомнить, что АДВОКАТ тоже является частью правосудия. Любой суд состоит из трех лиц — ОБВИНИТЕЛЬ, АДВОКАТ и СУДЬЯ. И вот на совести этих троих лежит исход любого дела. Не верите? Откройте законы. Судья в данном случае не виноват в том, что ему ГОСДУМА написала такие законы.
Минусуйте.
6 7
Не знаю,где ,когда ,в какой момент,меня Убьет моя страна-палач!
Застрелит,накурившись,буйный мент!
Зарежет ,ненароком, пьяный врач!
Задавит поп на джипе!
Упадёт мой самолёт,от старости звеня!
Страна уныло дальше побредёт,
Как будто бы и не было меня!
Не выступит с экрана президент,не
Станут отменять футбольный матч в тот Серый день,в тот будничный момент…
Когда меня убьёт страна-палач!
38 15
Всё это можно было определить и правильно квалифицировать ещё на стадии следствия, но наше следствие и надзирающий орган над ними, прокуратура, на это вряд ли способны. Дело здесь не в законах, дело в самих сотрудниках расследующих это уголовное дело, не желающих вникать в суть происшедшего. Это ещё один большой минус в работе к нашему отделу МВД и прокуратуре.
28 1
Вообще вчитайтесь в слова «превышение самообороны», самооборона либо она есть, либо ее нет… По-моему все просто и не надо изобретать велосипед!..
22 4
Если ваш интеллект не способен понять это словосочетание, я поясню! Вы толкнули человека, он вас в ответ ударил ножом, это и есть превышение самообороны, но к данному случаю не относится.
4 5
Михаил, не буду с Вами спорить, так можно бесконечно дискутировать, но даже толкнуть можно по разному, опять же толкнуть в общественном транспорте (бывает, нечаянно) и целенаправленно подойти сделать это на улице (специально)… Но не бывает так на половину виноват или на половину не виновен, особенно в этом случае… Давайте жить дружно и хоть немного уважать друг друга!..
2 5
Мы обсуждаем конфликтную ситуацию, где два и более лиц выясняют отношения путём применения физической силы! Причём здесь вообще случайный толчок в общественном транспорте, если за такой толчок вас ударят, то это уже будет не самооборона, а нападение.
Представьте себе, бывает, что человек виновен на половину (виновен частично), есть даже такое понятие, которое применяется в суде. Подсудимый может быть — виновным, частично виновным и невиновным.
Я не против жить дружно
1 2
Судей, возможно тоже необходимо лицензировать, приговор безусловно неадекватный, любой настоящий Мужчина, защищал бы своих близких всеми доступными способами… Всегда говорю, а как бы Вы поступили, оказавшись на месте, Дмитрия?.. Судейская коллегия обязательно должна разобраться с квалификацией этого «судьи»!
3 3
Я с вами согласен, изложил свою позицию ниже. У нас как бы дискуссия была про самооборону, причём здесь вообще это?
1 1
Это отписала по другому комментарию…
0 2
Если посмотреть что стряпают лица в погонах с людьми, то в следующий раз наврядли кто будет помогать в такой ситуации старикам. Куда все катится. И на месте тех стариков могут оказаться пожилые родители органов, и что тогда.
9 5
Надо обязательно добиваться полного оправдания и лучше это сделать через ЦТ. Удачи!
19 2
Будет добиваться- сядет.Никаких родственников он не защищал,это родители и дети его СОЖИТЕЛЬНИЦЫ.Скорее всего он знал нападавших,так как сам из Искитима.Не все так просто.Убил человека-отвечай.А то про потерпевших пишут,что были пьяные,а убийцу кто проверил на наличие алкоголя?
4 33
Не сметь себя защищать — скотская установка! Правосудие со скрипом! Идиотизм!
11 1
Каждый раз, читая про денежную компенсацию, я сильно недоумеваю. Человек — не вещь. Зачем компенсация предлагается по закону людям, потерявшим родственника? Никакие деньги не вернут мужа, каким бы плохим не был его поступок. Хотя, никакой альтернативы я предложить не могу. Да и возможна ли хоть какая-нибудь альтернатива?
7 1
Тоже всегда это удивляло. Может погибший был мужем, отцом, кормильцем.
1 1
кормился в буфете алкоголем, и наскакивал на стариков. И очень часто путал вечер и утро
0 0
Какие 11 месяцев, какой штраф? Тут пострадавший — Кондратенко, его посадили без каких-либо оснований! Это ему должны выплатить компенсацию за время проведённое за решеткой, а чтобы этого не делать и как-то «замять» дело вынесли вот такой необоснованный приговор.
6 7
Если не будет угрозы мне и моим близким, то пройду мимо, не буду заступаться. Сидеть готов только если буду защищать себя и своих близких. Зачем мне за кого то заступаться (даже если я готов и могу это сделать) если потом меня посадят? А кто будет кормить мою семью?
3 3
Заступится можно по разному, не обязательно лезть в драку, к примеру пригрозить, что вызвали полицию и она уже едёт, ну или хотя бы вызвать и ничего не говорить, если боитесь, что они переключатся на вас.
2 0