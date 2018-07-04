В число лучших предприятий региона вошли три компании из Бердска

В региональном конкурсе среди предприятий Новосибирской области «За успешное развитие бизнеса в Сибири» в число победителей вошли три предприятия Бердска.

Всего в конкурсе участвовали 107 предприятий Новосибирской области, лауреатами стали 28, среди них три бердских предприятия: «Обувь России», «Проманалитприбор» и «Сиббиофарм», рассказала на совещании чиновников 2 июля начальник управления экономразвития Юлия Бадрина.

По отдельным предприятиям в конкурсе отметили 41, в том числе и три бердских — БСТ (за существенный вклад в развитие и укрепление строительной отрасли), организация «Природа — С» (за особое качество продуктов, восстанавливающих здоровье и красоту) и санаторий «Рассвет» (за развитие комплекса санаторно-курортных услуг), отметила Юлия Олеговна.

В Новосибирской области определили почти 70 предприятий, которые, по итогам 2017 года, признаны лучшими по результатам работы в различных сферах экономики нашей области — победителей XXII конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири», сообщили в пресс-службе областного правительства.

Глава региона Андрей Травников поблагодарил лауреатов за успешную работу на благо родного региона, поддержание положительного имиджа бизнес-сообщества и поздравил с заслуженной наградой.

«Вам удается не просто развивать свое предприятие, но развивать экономику Новосибирской области и всей страны. Выполняя успешно работу, вы зарабатываете авторитет не только для себя, но и для нашего региона», — обратился к лауреатам конкурса врио губернатора.

Высокое звание новосибирские предприятия получили за расширение рынков сбыта конкурентоспособной продукции, за динамичное развитие и рост объемов поставки продукции на экспорт, за высокое качество оказания медицинских услуг населения, за развитие комплекса санаторно-курортных услуг, высокие показатели в производстве сельскохозяйственной продукции и многое другое.

Справка

По итогам предыдущих конкурсов официальный статус «Надежный партнер» получило уже 291 предприятие Новосибирской области, 410 предприятий награждены за достигнутые успехи по отдельным показателям. Дипломы «За успешное управление бизнесом» получили 593 руководителя.