Кружку «15 лет вместе» редакция вручила нашему автору Алексину

В рубрику «Сообщи свои новости» написалБольшое спасибо главному редактору Галине за внимание, заботу и подарок. Тронут. Успехов нашей самой самой газете. А всем членам редакции Мира, Любви, Здоровья и Удачи.

От редакции: Вам спасибо!