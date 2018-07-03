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Огонь уничтожил крышу частного дома в Бердске

Из-за короткого замыкания выгорело около 10 квадратных метров крыши жилого строения в Новом поселке.

3.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: "Курьер. Среда. Бердск" Один комментарий

Огонь уничтожил крышу частного дома в БердскеСегодня, 3 июля, «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что в Новом поселке произошел пожар — загорелся частный дом.

Начальник пожарной охраны Бердска Константин Рожко сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что причиной возгорания, предположительно, явилось короткое замыкание. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров — горела крыша дома. Тушение пожара осуществляли 2 отделения.

Пожар обошелся без жертв, отметил Рожко.


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(1) Комментарий

  1. Ольга

    «Пожар обошелся без пострадавших и жертв, отметил Рожко.»

    Почему так отмечают то? Наверное, правильнее было бы — обошлось без раненых и погибших.
    А так то, жильцы дома- они есть и жертвы, и пострадавшие.
    Жертва — человек, пострадавший или погибший от чего-либо.
    Пострадавший — человек, потерпевший какой-либо урон, ущерб, убытки или получивший повреждение, рану, увечье.

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