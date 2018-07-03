Огонь уничтожил крышу частного дома в Бердске

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«Пожар обошелся без пострадавших и жертв, отметил Рожко.»
Почему так отмечают то? Наверное, правильнее было бы — обошлось без раненых и погибших.
А так то, жильцы дома- они есть и жертвы, и пострадавшие.
Жертва — человек, пострадавший или погибший от чего-либо.
Пострадавший — человек, потерпевший какой-либо урон, ущерб, убытки или получивший повреждение, рану, увечье.
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