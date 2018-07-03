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Эксперты ВШЭ: если мужчина дожил до 60, проживет еще 16 лет

В настоящее время после выхода на пенсию работает более 40% мужчин в возрасте от 60 до 64 лет и 55% женщин в возрасте от 55 до 59 лет.

3.07.2018 Фото: pixabay 6 коммент.

Эксперты ВШЭ: если мужчина дожил до 60, проживет еще 16 лет

ВШЭ комментируют свой пенсионный доклад

На минувшей неделе СМИ растиражировали доклад экспертов Высшей школы экономики, где говорилось, что до нового пенсионного возраста в России не доживут 17,4% мужчин и 6,5% женщин. Однако в погоне за сенсацией журналисты упустили ряд важных моментов, что вынудило специалистов «Вышки» срочно подготовить новый доклад под названием «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию». О его основных тезисах и о том, на что не обратили внимания журналисты, — в материале РИА Новости.

«Далеко не все данные корректно интерпретируются журналистами и некоторыми экспертами, что способно привести к формированию заблуждений в обществе, — отмечается в документе. — В такой ситуации ученые НИУ ВШЭ посчитали необходимым подготовить научный комментарий по ключевым демографическим показателям, реально значимым для принятия решений по пенсионной системе, и заблуждениям относительно взаимосвязи между рядом демографических показателей и параметрами пенсионной системы».

Сколько доживет до пенсии
Авторы отмечают, что главная ошибка комментаторов — это обсуждение повышения пенсионного возраста в контексте средней ожидаемой продолжительности жизни, которая в 2016 году у мужчин составила 66,5 года, что только на полтора года больше нового пенсионного возраста, а у женщин — 77,1, на 14 лет больше.

Именно на этой основе делаются выводы о том, что при повышении пенсионного возраста «будем работать до гробовой доски», «после выхода на пенсию долго не проживем», «до пенсии в России не доживает 40% мужчин».

«Но из приведенных оценок вовсе не следует, что по достижении новых пенсионных возрастов мужчины проживут только полтора года, а женщины — только 14 лет», — подчеркивается в докладе.

«Показатель ожидаемой продолжительности жизни не годится для дискуссии по вопросу изменения пенсионного возраста, — утверждают ученые. — Прежде всего потому, что это модельный показатель, который измеряет уровень смертности всего населения страны за конкретный период времени. Он аккумулирует в себе уровень смертности всех возрастных групп, в том числе смертности детей и трудоспособного населения. Следует отметить, что сегодня самые серьезные проблемы мы имеем со смертностью, особенно мужчин, в трудоспособном возрасте».

«В оценках СМИ кое-что вырвано из контекста, — объяснил один из авторов доклада, профессор ВШЭ Лев Якобсон в комментарии для РИА Новости. — Ведь для того чтобы человек дожил до 65 лет, он сначала должен дожить до шестидесяти. А именно в этом сейчас главная проблема. Всем известно, что у нас высокая смертность мужчин в трудоспособном возрасте. Люди погибают из-за ДТП, алкоголя, производственного травматизма. В России так сильно различается средний возраст мужчин и женщин именно потому, что слишком много мужчин умирают задолго до 60 лет. А вовсе не потому, что они дожили до шестидесяти, а потом сразу стали умирать».

По данным Росстата, только за 2017 год в России от внешних причин, не связанных с возрастом (отравления алкоголем, ДТП, самоубийства), из жизни ушли почти 117 тысяч мужчин. Женщин — втрое меньше (36,2 тысячи).

Отравление алкоголем погубило 26,5 тысячи россиян. Понятно, что это главным образом мужчины. Самоубийств — 20,3 тысячи. Тоже в основном представители сильного пола.
В ДТП также гибнут прежде всего мужчины. Всего на дорогах страны в прошлом году погибли более 15 тысяч человек.

В результате смертность мужчин в трудоспособном возрасте превышает 30%: если из ста тысяч до 20 лет доживает более 98 тысяч, то до 60 лет — только 67 тысяч человек.

До 65 лет доживают 57 мужчин из ста. Значит, 85% мужчин, доживающих до пенсионного возраста сегодня, смогут выйти на пенсию и после реформы.

До 70 лет доживают 46% мужчин, до 80-ти — 22,5%. То есть две трети мужчин старше шестидесяти доживут и до семидесяти, а каждый третий — до восьмидесяти.

У женщин картина еще оптимистичнее. До 20 лет доживают 98 745 человек из ста тысяч, до сегодняшнего пенсионного возраста (55 лет) — 90 454, до повышенного пенсионного возраста (63 года) — 84%.

Сколько проживем на пенсии
Важно подчеркнуть, что ожидаемая продолжительность жизни при рождении, рассчитанная Росстатом за 2016 год, не относится к какому-либо поколению, например, рожденным в 1964-м или 1994 году, объясняют авторы доклада.

Этот показатель характеризует смертность так называемого условного поколения. А для пенсионной системы важнейший показатель — продолжительность жизни тех, кто дожил до пенсионного возраста.

«Сегодня ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до текущего пенсионного возраста в 60 лет, составляет более 16 лет, а женщин до 55 лет — почти 26 лет. Мужчинам, которые дожили до 65 лет, при условии сохранения уровней смертности 2016 года, предстоит прожить 13,4 года, а женщинам, дожившим до 63 лет — 19,3 года», — подсчитали в Высшей школе экономики.

И это минимальная нижняя граница, поскольку в России наблюдается тенденция быстрого по мировым масштабам роста продолжительности жизни. Так, в среднем за последние десять лет этот показатель ежегодно увеличивался у мужчин на 0,6 года, у женщин — на 0,4 года.

«И когда некоторые говорят: как же так, я выйду на пенсию и через полтора года умру, это неправильно, потому что совсем не полтора, — утверждает Лев Якобсон. — Кто дожил до шестидесяти, с высокой вероятностью доживет и до 65, и до 70, и до 75. Понятно, что кто-то умрет раньше, а кто-то проживет и дольше. Но в среднем, если мужчина дожил до 60, проживет еще 16 лет».

Кроме того, повышение пенсионного возраста не предполагает автоматического включения всех лиц старшего возраста в состав рабочей силы. И сейчас, и в будущем останутся категории лиц, выходящих на пенсию досрочно.

«С другой стороны, в настоящее время после выхода на пенсию работает более 40% мужчин в возрасте от 60 до 64 лет и 55% женщин в возрасте от 55 до 59 лет, — отмечают специалисты «Вышки». — Причем среди лиц с высшим образованием в этих возрастных группах уровень экономической активности еще выше: у мужчин более 50%, у женщин — почти 70%».

Это означает, что для этих групп занятость более типична, чем незанятость. «В России существует устойчивая тенденция повышения доли лиц с высшим образованием, и в перспективе до 2030 года продолжительность жизни и занятости в старших возрастах будет расти», — уверены авторы доклада.

«Поэтому опубликованная в СМИ информация о том, что до пенсии могут не дожить 17,4% мужчин и 6,5% женщин, конечно, правильная, — констатирует Лев Якобсон. — Но в скобках надо было дописать, что это те люди, кто и до сегодняшнего пенсионного возраста не доживает. Главный вопрос ведь в том, насколько изменится число доживающих до пенсии. А так получилась прямая подмена оценки изменений абсолютной цифрой средней продолжительности жизни».

Источник: РИА Новости


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    брехня. ожидаемая продолжительность жизни мужчин
    59.8 лет
    ожидаемая продолжительность жизни женщин.73.2 год.
    счетчик населения земли. 8)

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  2. Аноним

    к стати эксперт высшей школы эканомики это нецензурное ругательство.
    есть такой труд.штемпель население в 2000 году.
    тогда сравнивали все параметры кап стран соц стран.
    и что на что влияет. :-D

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  3. Аноним

    не знаю, как считали эксперты, но моя родственница уже около 20 лет работает терапевтом в Новосибирске и приводит свою статистику — мужчин, доживших до 65 лет , минимум в два с половиной раза меньше женщин …
    все таки по многолетним приёмам такие вещи просто бросаются в глаза…

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    • Ольга

      «все таки по многолетним приёмам такие вещи просто бросаются в глаза…»
      Если ваша родственница судит только по приемам, то это все ерунда. Мужчины очень редко ходят по врачам, даже в пожилом возрасте.

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