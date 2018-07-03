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Травмы получили «очень много детей» в загородных лагерях Бердска

В начале летнего сезона в загородных лагерях по неосторожности дети получали травмы различной степени тяжести. Детям оказана необходимая медицинская помощь.

3.07.2018 Нет комментариев

 

Травмы получили очень много детей в загородных лагерях Бердска

Все бердские лагеря находятся в лесу

На территории  Бердска находится 11 загородных лагерей, дети заезжали в них на первый сезон в разные дни июня. Но уже в начале лета дети травмировались.

— В первом сезоне летней оздоровительной компании очень много было травм детей. Ситуации были разные, но с согласия родителей всем детям была оказана необходимая медицинская помощь, — прокомментировала «Курьер.Среда.Бердск» ситуацию с детским травматизмом Жанна Тузова, начальник управления образования города.

Она рассказала редакции «Курьера», что на межведомственной комиссии был проведен дополнительный инструктаж и дано указание проявлять усиленное внимание за детьми. Дети не должны оставаться без присмотра, необходимо организовать интересные мероприятия, чтобы они были вовлечены в жизнь лагеря.

Жанна Леонидовна подчеркнула, что родителям стоит проговаривать со своими детьми правила пребывания в лагере, элементарные меры безопасности и поведении в нем.
— В лесной зоне есть деревья, корни которых могут выступать наружу. Это мы понимаем, что нужно ходить по тропинке, а дети есть дети. На профилактику должны работать все вместе — родители, педагоги и администрация лагеря, — сообщила начальник управления образования.

Пока в управлении образования не конкретизируют характер и количество травм, а также названия лагерей, где пострадали дети, но пообещали ответить на запрос «Курьер. Среда. Бердск» в ближайшее время.

 


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