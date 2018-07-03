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ЧС в Бердске: Мэр нашел деньги на ликвидацию крупной коммунальной аварии

Стоки перекачивают уже 4 насоса, подпор устранили, трубу восстанавливают и заливают в бетон, яму засыпают песком.(ФОТО)

3.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Нет комментариев

ЧС в Бердске: Мэр нашел деньги на ликвидацию крупной коммунальной аварииСегодня, 3 июля, мэр Бердска Евгений Шестернин обрисовал «Курьер. Среда. Бердск» ситуацию вокруг ликвидации последствий аварии на канализационном коллекторе на улице Ушакова.

Напомним, что 20 июня произошел обвал свода канализационного коллектора. Рухнувшая земля образовала пробку, из-за которой стоки вышли за пределы канализационной системы и хлынули по дорогам и огородам частного сектора.

Евгений Анатольевич рассказал, что в пятницу он был на комитете по чрезвычайным ситуациям в областном правительстве.

— Выступил с докладом о ситуации. Попросил технической помощи в виде дополнительного насоса. Насос прибыл на выходных и сегодня уже виден результат — в переулке Урицкого уже ничего не течет, а на улице Советской больше нет подпора. Вместе с тем, который доставили на выходных, у нас сейчас работает 4 насоса, — отметил Шестернин.

ЧС в Бердске: Мэр нашел деньги на ликвидацию крупной коммунальной аварииТак же, Шестернин раскрыл тему финансирования — откуда берутся средства на срочные работы по ликвидации аварии.

— Те 20 миллионов, которые мы согласовали с областными властями, мы планировали потратить на строительство новой ветки коллектора. Но теперь, из-за известных событий, нам разрешили эти деньги перебросить на ликвидацию аварии. А на строительство новой ветки канализации по улице Первомайской мы будем искать новые деньги, — обозначил перспективу Евгений Шестернин.

Глава города рассказал, что в России существует федеральная программа «Чистая вода». Эта программа, в числе прочего, ставит задачу «…развития системы государственного регулирования в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод». Но для участия в этой программе необходимо разработать проектно-сметную документацию. На реализацию этих проектов и выделяются деньги в рамках программы.

— Мы с новым директором КБУ, с Владимиром Викторовичем (Воспанчуком, — прим. ред.), выбрали такую тактику. Первое, смотрим участки, которые у нас в эксплуатации с 1968 года. Это уже аварийные участки — в пределах 25 километров. Они требуют ремонта, безусловно, и мы планируем их ремонтировать. Но есть второй пункт. Нельзя увлекаться только ремонтом имеющегося, нужно ведь еще и развиваться. А развитие у нас идет в плане реконструкции и строительства, — сообщил о совместной работе мэр Бердска.

Евгений Шестернин подвел предварительные итоги работе, сделанной на рухнувшем коллекторе. По его словам, ликвидацию аварии можно разделить на две большие задачи. Первая — ликвидировать эффект подпора, возникший из-за обрушения коллектора. Вторая задача — разобраться с руслом коллектора.

— Мы пустили поток канализации открытым способом. Мы же коллектор обрушили, не стали ждать, где и когда он сам рухнет. Для того, чтоб клочками потом не делать, а сплошняком за один раз. Сейчас мы должны ускориться и до конца недели, крайний срок — в понедельник (9 июля — прим. ред.), мы должны весь поток загнать в трубу. И забетонировать в саркофаг, — поделился планами Евгений Анатольевич.

ЧС в Бердске: Мэр нашел деньги на ликвидацию крупной коммунальной аварииПосле этого соответствующие службы приступят к восстановлению асфальтового покрытия на месте траншеи коллектора. Подготовка к укладке асфальта идет уже сейчас. Траншею со смонтированной трубой засыпают не землей, а песком. Будут и дальше засыпать песком, проливать водой, уплотнять, трамбовать. Это делается специально для укладки асфальта.

— Нужно максимально восстановить асфальт, потому что люди на улице Ушакова и так уже натерпелись, а если еще и нормальное покрытие не сделать, то это будет неправильно, — высказал свое видение ситуации Шестернин.

Ранее строительство новой нитки коллектора довели от перекрестка улиц Первомайской и Вокзальной до перекрестка улиц Первомайской и Ленина. Предстоит продолжать ее строительство дальше по Первомайской. В итоге получится две магистральные ветви канализации на параллельных улицах — Ушакова и Первомайской.


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