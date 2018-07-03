Левада-центр: С 60 до 48% снизился уровень доверия президенту Путину

За первую половину 2018 года уровень доверия россиян к политикам снизился. Социологи «Левада-центра» связывают это с «усталостью от внешнеполитической напряженности» и «тревогами населения по вопросу реформы пенсионной системы».

Президенту Владимиру Путину доверяют 48% (в январе было 60%) респондентов. На втором месте по уровню доверия — министр обороны Сергей Шойгу 19% (31%), на третьем — министр иностранных дел Сергей Лавров 14% (25%).

В «пятерку» политиков, пользующихся наибольшим доверием, также вошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский (14%, против 15% в январе) и премьер Дмитрий Медведев (9%, против 12%).

Лидером рейтинга недоверия стал господин Медведев, передает Ъ. Уровень недоверия к его деятельности за полгода вырос в два раз с 15% до 30%. На втором месте — господин Жириновский, его рейтинг недоверия вырос с 13% до 18%. Третье место у бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак. В январе о своем недоверии к ней говорили 30% респондентов, в июне — 15%.

Опрос проводился с 22 по 26 июня. Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136-и населенных пунктах 52-х субъектов России.