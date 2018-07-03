ЧС в Бердске: Мэр нашел деньги на ликвидацию крупной коммунальной аварии
Левада-центр: С 60 до 48% снизился уровень доверия президенту Путину
Дважды заплатили за проезд пассажиры сошедшего с рейса дачного автобуса в Бердске
Социальное самочувствие россиян ухудшилось с начала 2018 года
Разрушенный фонтан опасен и портит вид городского парка в Бердске
Купите книгу «Бердск. 301 год» с уникальными снимками старого города
Инструкция: Как одной водовозкой напоить Бердск в масштабное отключение воды
Разрушились ступени крыльца стоматологической поликлиники в Бердске
Гувернантка избила мальчика в частном детском саду Новосибирска
Тягачи вытаскивают дачные автобусы с убитой дороги на «Орбиту» в Бердске
НВР: Причины очевидны — Кремлевский застой, примерно как в брежневскую эпоху: Из Кремля — только ногами вперед.
Про Медведева лучше промолчать, слов нормативных нет.
2 1
О каком доверии речь? Я себе не доверяю, как я могу доверять кому-то ещё???!
1 2
Пока что озвучены только 2 пункта путинских реформ, при наличии отвлекающего ЧМ по футболу.
Каким будет третий шар, вынутый из мешочка лохотрона, никто пока не знает.
— Осталась ли хоть одна группа, по которой правительство не ударило со всей дури наотмашь?, — спросил строго Шаломов.
— Есть такая, — скромно засмущался Давид Ааронович и потупил глазки в пол.
1 0