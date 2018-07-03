Дважды заплатили за проезд пассажиры сошедшего с рейса дачного автобуса в Бердске

Два часа добиралась с пересадками 2 июля до «Черемушек» из садового общества на водозаборе жительница Бердска. Ей пришлось дважды заплатить за поездку по одному и тому же маршруту. Так как первый автобус, на котором она ехала, сломался на полпути.

— Вот у мэра и главного депутата с транспортом проблем никаких. Катаются бесплатно за счет бюджета, а вот организовать перевозку людей до дач по-человечески никто не в состоянии в Бердске. А зачем? В основном ездят пенсионеры. Вероятно, в своем городе это лишние люди, отработанный материал, поэтому и отношение такое. Чаще всего я добираюсь до дачи с другой стороны, на 15 маршрутке, а от мостика через лес 30 минут ходьбы. Про мостик промолчу, это другая большая проблема.

Прошли дожди и решила я сегодня быстренько съездить на дачу и окучить картошку. Выполнила работу и отправилась на остановку «Радостное», чтобы сесть на автобус №20. Расписание не знаю, так как редко пользуюсь данным маршрутом. Ждала минут 45. Собрался народ. Автобус подошел в третьем часу, но далеко мы не уехали. Сломался. Водитель долго ремонтировал. Мужчина в автобусе сказал, что утром он ехал на этом автобусе, который ломался в пути. Люди надеялись, что починит и дальше поедет. Но проехали мы еще чуть-чуть, даже до остановки не дотянул.

Высадил, махнул рукой в сторону остановки, сказал, чтобы туда шли. На остановке народ. И мы еще подошли. Ждем автобуса следующего. Влезли не все. Водитель требовал, чтобы пассажиры со сломанного автобуса оплачивали за проезд. Возмущенным сказал, чтобы шли обратно в тот автобус. Жара. Людей как в бочке селедки. Еще и на следующих остановках брал людей, не все могли протиснуться в автобус, но у некоторых это получалось. В 15.24 мы добрались до «Черемушек». И так у меня ушло на дорогу от «Радостной» до «Черемушек» около двух часов.

А теперь в моей голове целый рой «почему». Сломался автобус. Почему не организовали вывоз людей? Почему в рейс отправляют автобус, дышащий на ладан? Почему люди должны оплачивать дважды за одну услугу? Почему такие «организаторы» до сих пор на своих местах? Почему отношение к людям, как к скоту? — возмущалась бердчанка Лина.

По словам начальника бердского автопредприятия (БАТП) Елены Бороздиной, 2 июня были сделаны все рейсы по водозабору. Сломанный автобус заменили. Четыре автобуса сделали 33 рейса, как и положено. В этот день от пассажиров не поступило ни одной жалобы, в том числе и по двойной плате за проезд, — подчеркнула Елена Викторовна.

— Если оплачивали по картам, где безлимитные поездки, а автобусами в основном пользуются бабушки, для пассажиров не было никакой финансовой нагрузки. Они платят за карту 170 рублей в месяц и пользуются неограниченным количеством поездок. Если проехали люди, которые заплатили за проезд, то мы готовы вернуть деньги. Но только ко мне, как к руководителю предприятия, никто не обращался. Была бы претензия, мы разобрались бы и вернули деньги. Если плата по транзакции, мы позвонили бы водителю и попросили его не пробивать поездку даже по безлимитной карточке, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 3 июля Елена Бороздина.

Поломка автобуса действительно имела место быть. У машины сломался бензонасос. Его отремонтировали и водитель поехал работать дальше.

— Все наши автобусы прошли государственный технический осмотр. Перед выходом автобусы проверяют. Да, металл ржавый. Мы сейчас докатываем дачи и естественно эти автобусы встают на капремонт. Этого капремонта с нашими дорогами не хватает и на два месяца. Эти автобусы годны к эксплуатации, они едут и людей перевозят, — отметила Бороздина.

Как говорит Елена Викторовна, дачники и вовсе могли остаться без общественного транспорта. В аукционе на перевозку бердских дачников участвовало не только БАТП, но и организация, занимающаяся пассажироперевозками, из Томска.

Сейчас по дачным направлениям БАТП работает себе в убыток. Предприятию пришлось снизить стартовую цену аукциона на 2 млн рублей.

— Нам нужно было закрывать город, мы здесь живем, у нас есть обязательства перед горожанами. Если зашел бы Томск, то предприятие не перевезло бы ни одного пассажира. У организации была лицензия только для Томска, не было надлежащих документов. Выпуск на линию осуществлялся бы из Томска. А первые автобусы на дачи отправляются в 7.00. Вот здесь, конечно большой вопрос. Никто никуда не поехал бы. Пришлось бы объявлять еще один аукцион, и мы поехали бы на дачи только в конце июля, — объяснила Елена Викторовна.

Начальник БАТП уверена, что у местных перевозчиков нет желания возить дачников. Как-то один перевозчик возил бердчан до «Веги-1» и «Веги-2» один год, но потом отказался. Сказал, что ему это не выгодно, так как убил на дороге всю свою новую технику. И на аукцион после этого больше никто не заявлялся, объяснила Бороздина.