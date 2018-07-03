Социальное самочувствие россиян ухудшилось с начала 2018 года

Россияне ощутили ухудшение экономического положения в стране за последний год. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, передает ТАСС.
«Индекс оценок экономической ситуации в стране в сравнении с прошлым годом значительно ниже, чем был год назад (37 п. в 2018 году и 53 п. в 2017 году). При этом текущий индекс превосходит показатель 2016 года (28 п.), но отстает от показателя 2014 года (54 п.). Однако доля респондентов, оценивающих положение дел в экономике ниже среднего, превышает долю тех, кто дает положительные оценки (29% и 14% соответственно)», — говорится в сообщении ВЦИОМ. По данным соцопроса, все индексы социального самочувствия россиян в июне 2018 года «в минусе» по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Почти половина россиян (46%) полностью удовлетворены своей жизнью, об обратном говорят 23% респондентов. Больше половины опрошенных (61%) оценивают материальное положение своей семьи как среднее, четверть (25%) — как плохое (за год этот показатель вырос на 7%). Доля россиян, оценивающих достаток семьи как очень хороший, сократилась за год на 5% и составила 14%. Рассчитывают на улучшения своего положения 24% (в 2017 году — 33%), уверены в ухудшении дел — 26% (в 2017 году — 16%).
«Расчетный показатель политической обстановки в стране — 54 п. — ниже прошлогоднего значения — 69 п. При этом сумма положительных ответов («хорошая» и «очень хорошая» — 26%) превосходит сумму отрицательных («плохая» и «очень плохая» — 19%)», — отмечено в результатах соцопроса. Уверенность в том, что дела в стране идут в правильном направлении, снизилась за год с 45% до 31%, обратной позиции придерживаются 22% (в 2017 году — 11%).
Индекс оценок экономической ситуации показывает, как россияне оценивают экономическую ситуацию в стране, и рассчитывается как разница положительных, средних оценок и отрицательных оценок. Чем выше значение индекса, тем лучше респонденты оценивают экономику. Значение индекса может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27 июня 2018 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов по всей России. Погрешность не превышает 2,5%.
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