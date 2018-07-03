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Разрушенный фонтан опасен и портит вид городского парка в Бердске

В ближайшее время заменят отколотые мраморные плиты. Ремонтировать мозаичное дно чаши будут уже по завершении летнего сезона. А не лезть в фонтан и не бросать туда мусор, вероятно, будут учить всю жизнь.

3.07.2018 Автор: Никита Брусков Фото: Никиты Брусков 4 коммент.

Разрушенный фонтан опасен и портит вид городского парка в Бердске

Фонтан Желаний разрушается

Фонтан в городском парке Бердска рядом с площадью Горького уже давно не радует глаз и попросту является опасным для играющих вокруг него детей из-за сколотых мраморных плит.

-Хоть фонтан и чистят, как говорят, каждую неделю, но налет по бокам все равно остается. Тут же дети играют, а на плитке углы острые — мало ли что, — рассуждает один из посетителей парка.

-Не очень довольна видом фонтана, — поделилась своим впечатлением с «Курьер. Среда. Бердск» Анастасия. — Хотелось бы, чтобы люди не бросали мусор — окурки и прочее. Молодежь, я думаю, это делает. Сделали бы хотя бы для наших детей красиво. Мы сюда приехали из Искитима, потому что нам сказали, что это очень хороший парк. Приехали посмотреть, оценить, как здесь все сделано. Очень хочется, чтобы такая красота сохранялась и поддерживалась людьми. От нас же все зависит.

Разрушенный фонтан опасен и портит вид городского парка в Бердске

Детей манит фонтан

Как заверил «Курьер. Среда. Бердск» директор городского парка Сергей Баранов, это проблема должна в скором времени разрешиться.

-На данный момент определен фронт работы, определены те, кто будет заниматься ремонтом. Что касается поврежденных мраморных плит, на которые в основном жалуются посетители парка, их будут подрезать, а где не достает плит — заменят. По поводу внутренней мозаики могу сказать, что работы будут проводиться позже, так как она не в таком плохом состоянии. Скорее всего, заменять ее будут уже после летнего сезона. Мрамор же будут восстанавливать во время еженедельного обслуживания фонтана. В остальном нареканий нет, однако есть некие неразумные граждане, норовящие залезть в фонтан. Там висит табличка, предупреждающая о близости кабелей, однако ее все время пытаются оторвать и утащить. Хотелось бы больше сознательности — в конце концов, это не бассейн и не лужа с водой, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Баранов.

Разрушенный фонтан опасен и портит вид городского парка в Бердске


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    НВР: 100%, спи…ли как всегда.

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  2. Аноним

    Михайловский след в истории Бердска.
    …где-то уже на подходе к фонтану, чуть слышно начали материализовываться воркующие голоса в платках:… — Лучше бы часовенку поставил…
    :-D

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  3. zizou

    =-O какой идиот придумал, чтоб плиты на фонтане вровень выпирали???

    Thumb up 0 Thumb down 1

  4. Сторонник

    Какого фига сделали чтобы плиты свисали над стенкой???! Вровень нельзя было сделать. Наша молодёжь деградирующая всё-равно будет всё ломать, дикошарые же!

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