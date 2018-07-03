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Статус «Новосибирская марка» присвоен 38 ведущим предприятиям города, Банк Акцепт в их числе.

21 июня 2018 года мэр Анатолий Локоть поздравил победителей традиционного конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка».

3.07.2018 Нет комментариев

Статус «Новосибирская марка» присвоен 38 ведущим предприятиям города, Банк Акцепт в их числе.
«Этот конкурс мы проводим ежегодно, но в 2018 году он особенный, потому что проходит в юбилейный для города год. Те, кто победил в этом году навсегда останутся в истории как предприятия, отличившиеся в 125-летие Новосибирска. Это особая ответственность и статус, — отметил мэр Анатолий Локоть».

Банк Акцепт стал лауреатом конкурса в номинации «За стабильность и профессионализм», а также в очередной раз получил право размещения на Доске почета г. Новосибирска как неоднократный победитель конкурса.
«Награда в престижном конкурсе еще раз доказала прочные позиции Банка Акцепт, профессионализм сотрудников и высокий уровень доверия к банку клиентов и партнеров, — прокомментировал Председатель Правления банка Константин Васильев».


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