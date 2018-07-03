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Разрушились ступени крыльца стоматологической поликлиники в Бердске

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Разрушились ступени крыльца стоматологической поликлиники в Бердске

Пациентам предлагают ходить по пандусу. Пока ближе к осени стоматология не переедет в другое здание.

3.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 7 коммент.

Разрушились ступени крыльца стоматологической поликлиники в Бердске

Крыльцо огородили лентой и повесили табличку с надписью «Вход в поликлинику по пандусу»

Поднимаются по пандусу вместо крыльца пациенты стоматологической поликлиники горбольницы Бердска.

Разрушились ступени крыльца стоматологической поликлиники в Бердске

— Ступени, ведущие к входным дверям стоматологической поликлиники разрушились от времени. Администрация предусмотрительно перекрыла крыльцо лентой и повесило табличку, гласящую «Вход в поликлинику по пандусу». А ведь в государственную поликлинику ходят, в основном, старики. А тут перед ними такое препятствие. Неужели в горбольнице нет денег на ремонт крыльца? Не такие уж большие средства для этого требуются. Когда в конце-концов отремонтируют ступеньки? — спросила читательница «Курьер. Среда. Бердск» Елена Викторовна.

По словам главврача бердской горбольницы Юрия Краморова, крыльцо стоматологической поликлиники ремонтировать не будут. Так как совсем скоро поликлиника переберется в отремонтированные помещения здания по ул. Пушкина, 172 (бывшая химзаводская поликлиника). Переезд предстоит ближе к осени, отметил Юрий Краморов.

Ремонт крыльца в данный момент не первостепенная задача, в приоритете ремонт прохудившихся кровель на большинстве зданий горбольницы, подчеркнул Краморов.

Разрушились ступени крыльца стоматологической поликлиники в Бердске

Напомним, капитальный ремонт здания химзаводской поликлиники за 60 млн рублей, подрядчик начал в 2017 году. На первом этаже планируют открыть взрослую и детскую поликлинику, на втором — акушерско-поликлиническое отделение с процедурным кабинетом и УЗИ. На третьем будет стоматология с кабинетами врачей-стоматологов и хирургов-стоматологов, а также врачей-ортодонтов. На четвертом этаже будет располагаться зуботехническая лаборатория, центр здоровья и школа здоровья.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ремонт кровли здания бывшей химзаводской поликлиники начался в июне этого года.


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    Есть несколько причин для трактования причин разрушения ступенек.
    Одна из которых — Что-то неладное творится с зубами жителей Бердска.

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  2. Я

    Как всегда у Краморова переезд затянется, где осень, там и весна следующая настанет! Хоть бы раз ответил за свои слова. И вообще подобная позиция руководителя удивляет, неужели так затратно отремонтировать эти ступени, чтобы не позориться, я уже молчу про «принести пользу людям», «поступить по совести». Краморов то хозяйственник еще тот. %)

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  3. Аноним

    Ярче откроют на месте стоматологии

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