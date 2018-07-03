Гувернантка избила мальчика в частном детском саду Новосибирска

Проводится доследственная проверка по заявлению матери о причинении телесных повреждений ребенку, сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Новосибирской области Дмитрий Чечулин сегодня, 3 июля.

29 июня в правоохранительные органы поступило сообщение из медицинского учреждения о поступлении малолетнего ребенка с телесными повреждениями. Следственными органами регионального управления СКР по данному факту проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что 29 июня женщина оставила своего малолетнего сына на несколько часов под присмотром гувернантки в частном детском саду, расположенном по ул. Кошурникова. По возвращению она обнаружила сына в подавленном состоянии с телесными повреждениями в области лица и обратилась за помощью к медикам.

С целью установления времени, механизма получения травм ребенком и степени их тяжести, назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.