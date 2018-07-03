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Гувернантка избила мальчика в частном детском саду Новосибирска

Телесные повреждения медики обнаружили на лице ребенка и обратились в правоохранительные органы.

3.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Гувернантка избила мальчика в частном детском саду Новосибирска

Детсад, где погиб ребенок, не входил в ассоциацию частных детсадов Иркутска

Проводится доследственная проверка по заявлению матери о причинении телесных повреждений ребенку, сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Новосибирской области Дмитрий Чечулин сегодня, 3 июля.

29 июня в правоохранительные органы поступило сообщение из медицинского учреждения о поступлении малолетнего ребенка с телесными повреждениями. Следственными органами регионального управления СКР по данному факту проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что 29 июня женщина оставила своего малолетнего сына на несколько часов под присмотром гувернантки в частном детском саду, расположенном по ул. Кошурникова. По возвращению она обнаружила сына в подавленном состоянии с телесными повреждениями в области лица и обратилась за помощью к медикам.

С целью установления времени, механизма получения травм ребенком и степени их тяжести, назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


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(1) Комментарий

  1. А.

    Хотя бы на полгода бы посадили…другие думать будут прежде чем руки распускать

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