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Тягачи вытаскивают дачные автобусы с убитой дороги на «Орбиту» в Бердске

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Тягачи вытаскивают дачные автобусы с убитой дороги на «Орбиту» в Бердске

Пассажирское автопредприятие намерено вызывать сотрудника Искитимской ГИБДД для составления акта для приведении дороги, по которой невозможно ездить, в нормальное состояние.(ФОТО)

3.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: предоставлено БАТП Один комментарий

Тягачи вытаскивают дачные автобусы с убитой дороги на «Орбиту» в Бердске

После дождя дорога в сторону «Орбиты» превращается в вязкое болото

Застревают дачные автобусы на дороге к детскому лагерю «Орбита» в Бердске. Бердскому автопредприятию (БАТП), осуществляющему перевозку дачников в садовые общества, приходится отправлять тягачи, чтобы вытянуть из глинистого плена тяжелый автотранспорт.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», из-за непроездной дороги вышли значительно позже запланированного несколько дачных автобусных маршрутов. Дорога до лагеря «Орбита» находится у нескольких собственников: областной администрации, лесничества, Искитимского района, дачных обществ и Бердска. Проблемный участок в 850 метров на повороте от водозабора на Сосновку принадлежит Искитимскому району. Но власть соседнего района отказывалась его ремонтировать. На выездном совещании с участием замминистра транспорта Новосибирской области, проходившему в мае, Искитимскому району поручили продолжить работу по оформлению участка в собственность и формирования этой дороги как объекта. Ремонтировать участок дороги начали в июне. Вопрос по дороге на «Орбиту» мэр Евгений Шестернин призвал подчиненных держать на контроле, а также в случае надобности помогать искитимцам техникой.

По словам директора БАТП Елены Бороздиной, участок дороги на дачные общества в сторону «Орбиты» остается без изменений. Хотя Искитимский район обещал ощебенить его до 30 июня. Транспорт БАТП продолжает возить дачников на свой страх и риск.

— Две недели назад автобус застрял. Пока наш тягач ехал до места, образовалась пробка, почти до асфальтированной дороги. Стоявшие в пробке остановили КамАЗ и тросом выдернули наш автобус. Тягач выезжал не один раз за день. Он выезжал по пять раз на дню. После дождя глина на дороге размокает и автобусы стягивает в колею, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 3 июля Елена Бороздина.

Руководство БАТП планирует вызвать на участок дороги сотрудника Искитимской ГИБДД, чтобы он составил акт о приведении проезжей части в соответствие нормативам.

— Это не шутки. Если что-то случится с пассажирами, отвечать придется автопредприятию, — возмущалась Бороздина.


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(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    Уважаемые дачники, потерпите еще 3 месяца,а там и снег ляжет ;)

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