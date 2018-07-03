КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю 8-913-919-12-72 Евгения
Продам 2-комнатную Надежда 8-913-451-75-16
продам
Продам 2-ю в центре, 8-913-939-6738
Продам 2-х квартиру
Продам 89139475128
Продам 2-ю квартиру, т 8-913-947-44-27 Елена
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

ЧС в Бердске: Мэр нашел деньги на ликвидацию крупной коммунальной аварии

Левада-центр: С 60 до 48% снизился уровень доверия президенту Путину

Дважды заплатили за проезд пассажиры сошедшего с рейса дачного автобуса в Бердске

Социальное самочувствие россиян ухудшилось с начала 2018 года

Разрушенный фонтан опасен и портит вид городского парка в Бердске

Купите книгу «Бердск. 301 год» с уникальными снимками старого города

Инструкция: Как одной водовозкой напоить Бердск в масштабное отключение воды

Разрушились ступени крыльца стоматологической поликлиники в Бердске

Гувернантка избила мальчика в частном детском саду Новосибирска

Тягачи вытаскивают дачные автобусы с убитой дороги на «Орбиту» в Бердске

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Систему распознавания лиц установят в школах России

По словам главы Минпросвещения Ольги Васильевой, такая система не пропустит в школу посторонних.

3.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Систему распознавания лиц установят в школах России

Лицей №7 Бердска оснащен турникетом на входе

Система безопасности, которая будет опираться на распознавание лиц, является самой перспективной для внедрения в цифровых школах. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Ольгу Васильеву, передает ТАСС.

Министр задалась вопросом, какой будет цифровая школа. Она отметила, что главной целью является безопасность, которая будет контролироваться через систему видеоидентификации. «Сейчас у нас есть десятки вариантов охранных систем, но система идентификации по лицу — не только надежная, но и дешевле, чем многие другие», — сказала Васильева.

По ее словам, такая система не пропустит в школу посторонних. Глава Минпросвещения отметила, что все процессы в административной части школы, такие как делопроизводство и бухгалтерия, перейдут в электронный формат. Сейчас это уже практикуется со школьными журналами и дневниками учеников. «В классах цифровую школу дополнит мультимедийное сопровождение», — заключила министр.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Травмы получили «очень много детей» в загородных лагерях Бердска ЧС в Бердске: Мэр нашел деньги на ликвидацию крупной коммунальной аварии Левада-центр: С 60 до 48% снизился уровень доверия президенту Путину

(2) Комментариев

  1. Аноним

    А в туалетах будут устанавливать систему распознавания … , как того трабовал Депутат (с большой буквы) МИЛОНОВ?)))

    Thumb up 1 Thumb down 0

  2. Аноним

    Зачем в туалетах?
    На физиономии школяра будет зафиксировано крупными
    пикселями, чем он в сортире занимался. Через 20 микросекунд информация будет в компьютере директора
    школы и у Милонова.

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика