Систему распознавания лиц установят в школах России

Система безопасности, которая будет опираться на распознавание лиц, является самой перспективной для внедрения в цифровых школах. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Ольгу Васильеву, передает ТАСС.

Министр задалась вопросом, какой будет цифровая школа. Она отметила, что главной целью является безопасность, которая будет контролироваться через систему видеоидентификации. «Сейчас у нас есть десятки вариантов охранных систем, но система идентификации по лицу — не только надежная, но и дешевле, чем многие другие», — сказала Васильева.

По ее словам, такая система не пропустит в школу посторонних. Глава Минпросвещения отметила, что все процессы в административной части школы, такие как делопроизводство и бухгалтерия, перейдут в электронный формат. Сейчас это уже практикуется со школьными журналами и дневниками учеников. «В классах цифровую школу дополнит мультимедийное сопровождение», — заключила министр.