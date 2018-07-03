BBI: на $3,3 млрд разбогатели миллиардеры России за полгода

Совокупное состояние 24 российских миллиардеров за январь-июнь 2018 года увеличилось на 3,271 миллиарда долларов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованного агентством Блумберг.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира.

Согласно данным BBI, самым богатым в России является глава «Новатэка» Леонид Михельсон, его состояние с начала года выросло на 2,23 миллиарда долларов — до 18,9 миллиарда долларов. На втором месте в списке оказался основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, его богатство снизилось на 804 миллиона долларов — до 18,9 миллиарда долларов. Третью строчку в рейтинге занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, он нарастил свое состояние на 475 миллионов долларов — до 18,5 миллиарда долларов.

Четвертое место в списке занимает один из основных акционеров «Норникеля» Владимир Потанин, который потерял 674 миллиона долларов, и чье состояние теперь оценивается в 18,3 миллиарда долларов. Замыкает пятерку лидеров крупнейший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его капитал вырос на 1,62 миллиарда, до 15,4 миллиарда долларов.

Председатель совета директоров и основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг стал шестым в рейтинге, он потерял за полгода 880 миллионов долларов (состояние также оценивается в 15,4 миллиарда). Президент «Лукойла» Вагит Алекперов за январь-июнь увеличил свое богатство на 1,92 миллиарда долларов, до 14,5 миллиарда.

Состояние предпринимателя Алишера Усманова снизилось на 250 миллионов — до 14,2 миллиарда долларов. Роман Абрамович разбогател на 1,27 миллиарда долларов, в результате чего его капитал составляет 13,8 миллиарда долларов. Бизнесмен Михаил Фридман обеднел на 852 миллиона — до 13,5 миллиарда долларов. Состояние Геннадия Тимченко выросло на 1,29 миллиарда, до 12,4 миллиарда долларов.

Олег Дерипаска больше не находится в рейтинге 500 богатейших людей мира. В апреле Дерипаска и его подконтрольные компании (En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал») попали под санкции США, после чего бумаги «Русала» и En+ пережили обвальное падение на биржах. Кроме Дерипаски из рейтинга также выбыли Сулейман Керимов, Михаил Гуцериев и Юрий Мильнер.

Источник: 1prime.ru