BBI: на $3,3 млрд разбогатели миллиардеры России за полгода

Совокупное состояние 24 российских миллиардеров снова увеличилось
Совокупное состояние 24 российских миллиардеров за январь-июнь 2018 года увеличилось на 3,271 миллиарда долларов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованного агентством Блумберг.
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира.
Согласно данным BBI, самым богатым в России является глава «Новатэка» Леонид Михельсон, его состояние с начала года выросло на 2,23 миллиарда долларов — до 18,9 миллиарда долларов. На втором месте в списке оказался основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, его богатство снизилось на 804 миллиона долларов — до 18,9 миллиарда долларов. Третью строчку в рейтинге занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, он нарастил свое состояние на 475 миллионов долларов — до 18,5 миллиарда долларов.
Четвертое место в списке занимает один из основных акционеров «Норникеля» Владимир Потанин, который потерял 674 миллиона долларов, и чье состояние теперь оценивается в 18,3 миллиарда долларов. Замыкает пятерку лидеров крупнейший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его капитал вырос на 1,62 миллиарда, до 15,4 миллиарда долларов.
Председатель совета директоров и основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг стал шестым в рейтинге, он потерял за полгода 880 миллионов долларов (состояние также оценивается в 15,4 миллиарда). Президент «Лукойла» Вагит Алекперов за январь-июнь увеличил свое богатство на 1,92 миллиарда долларов, до 14,5 миллиарда.
Состояние предпринимателя Алишера Усманова снизилось на 250 миллионов — до 14,2 миллиарда долларов. Роман Абрамович разбогател на 1,27 миллиарда долларов, в результате чего его капитал составляет 13,8 миллиарда долларов. Бизнесмен Михаил Фридман обеднел на 852 миллиона — до 13,5 миллиарда долларов. Состояние Геннадия Тимченко выросло на 1,29 миллиарда, до 12,4 миллиарда долларов.
Олег Дерипаска больше не находится в рейтинге 500 богатейших людей мира. В апреле Дерипаска и его подконтрольные компании (En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал») попали под санкции США, после чего бумаги «Русала» и En+ пережили обвальное падение на биржах. Кроме Дерипаски из рейтинга также выбыли Сулейман Керимов, Михаил Гуцериев и Юрий Мильнер.
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Можно ли узнать, какие совокупные налоги в казну платят самые богатые люди России?
И в какой пропорции сумма их налогов находится с суммой налогов остальной части населения.
Помнится, когда подоходный подняли с 12% до 13%, то нам тихо и воровато объяснили, что увеличение сборов налогов произошло за счет того, что бизнес начал вызодить из тени))
А как обстоят дела на самом деле?
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а, так у путинских это известное дело — богатеют только на убытках страны, на распродаже за рубеж…)
помнится, была такая «бизнес леди» Батурина,как муж был сэром , так дела исключительно пёрли…
а как уехали за границу заниматься бизнесом, так быстро почему то прогорели. не смотря на исключительный бизнес -талант ..))
и сколько таких талантливых наших олигархов почему то так и не смогли раскрутиться за рубежом отдельным бизнесом ) пёрло у них только почему то в России и только при близости к гос.активам и гос.бюджету, при близости к сами знаете кому…))
ну как тут им не стать патриотами -миллиардерами? )))
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НВР: Да конечно же, у них «нет кризиса»! Сплошная кошерная «свобода торговли и честная конкуренция»! У них всё «честно», и полная «демократия» в подливе «прав человекофф»!
А то, что ими руководит «бейдельбергский клуб» это всё «российская пропаганда»! А сорос — просто душка-старичок! Ну, наводнил гейропу «новыми маврами», так ведь пользы для! Скоро там райские кущи расцветут и пармезан с хамоном на ветках заколосятся! Хотя, возможно, хамон теперь будет из барашка или верблюжатики?!
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Офшорники, расскажите, сколько вы недоплачиваете в казну
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Прорывные 6 лет,кто не верил?
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Вы за это сами отдали голоса.Что ноете?
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Кто ноет голоса в другое место отдавали. Они как ныли так и продолжают ныть
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Да нет, они не ноют, они сейчас открыто коворят, что предупреждали.
Только вот наше государственное телевидение в лице ЕР приглашает на всякие политические дискуссии не реальных оппонентов, которые набрали по 15 — 20%% голосов избирателей, а тех либералов, которые не набрали ни одного процента.
И спорят с ними до хрипоты, как лучше освежевывать народную плоть — быстро или медленно, наслаждаясь процессом.
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Не согласен что народ. Вы сторонники коммунистической идеи из прошлого. И дело не в том вас не 20%, а все таки меньше, процентов 10 может. А дело в том что это не «народная» идея и никогда по большому счету ей не была.
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Скоро Евросоюз окажется в прошлом при содействии Трампа, а наше правительство до сих портупо тащит страну в это болото, хочет привить нам его общечеловеческие ценности, которые народу как кость в горле.
Что русскому хорошо, то немцу смерть (с точностью до наоборот)
Вы бы поделились, назначив меня сторонником ком идеи (чего я не заслуживаю), куда ваш сусанин ведет страну, какие идеи у него в голове и чему вы так радуетесь, видя, как народ загибается.
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