КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-х квартиру
Продам 89139475128
Продам 2-ю квартиру, т 8-913-947-44-27 Елена
Продам комнату Надежда 8-913-451-75-16
Продам квартиру
продам
Продам 1-комнатную Надежда 8-913-451-75-16
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

ЧС в Бердске: Прекратился поток фекальной реки на 13-й день коммунального коллапса

Застройщиков обяжут открывать счета в надежных банках

Грейдер выровняет дорогу на ул. Белокаменной в Бердске

Повышение НДС и акцизы на бензин 3 июля рассмотрит Госдума

ЧС в Бердске: Остались без воды из-за фекальной аварии жители двух улиц

В США заявили о снятии санкций только при отказе России от Крыма

Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»

Ввести налог на сигареты предлагает Минзадрав

Экскаватор провалился под землю в самом центре Новосибирска

С Путиным встретился врио губернатора Новосибирской области

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


250 млн рублей добавят детским поликлиникам Новосибирской области

В 58 поликлиниках региона появится новое оборудование, создадут условия для посетителей — родителей с детьми.

3.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

250 млн рублей добавят детским поликлиникам Новосибирской области

В Бердске две детских поликлиники, которым нужен ремонт

В 2018 году в Новосибирской области заработает подпрограмма по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций. Соответствующие изменения одобрены 2 июля в ходе заседания областного Правительства, которое провёл врио первого зампреда правительства региона Владимир Знатков.

Как сообщил врио министра здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский, представивший изменения в государственную программу «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013 — 2020 годы», общий объём финансирования подпрограммы по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций в 2018 году составит более 250 млн рублей.

«За счет федерального бюджета финансирование подпрограммы в текущем году составит 195 млн рублей, за счёт областного бюджета – 55 млн рублей», – подчеркнул Олег Иванинский.

В реализации мероприятий подпрограммы, рассчитанной на 2018-2020 годы, участвуют 58 государственных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детскому населению. В результате реализации подпрограммы, в том числе планируется дооснастить медицинским оборудованием в соответствии со стандартами 95% детских поликлинических отделений, повысить долю посещений медицинских организаций детьми в возрасте 0-17 лет с профилактической и иными целями.

Кроме того, в числе основных задач реализации подпрограммы – развитие профилактической направленности педиатрической службы, внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене, создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
ЧС в Бердске: Прекратился поток фекальной реки на 13-й день коммунального коллапса Застройщиков обяжут открывать счета в надежных банках Грейдер выровняет дорогу на ул. Белокаменной в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Оформление и выдача автокредита.
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика