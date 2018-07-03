250 млн рублей добавят детским поликлиникам Новосибирской области

В 2018 году в Новосибирской области заработает подпрограмма по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций. Соответствующие изменения одобрены 2 июля в ходе заседания областного Правительства, которое провёл врио первого зампреда правительства региона Владимир Знатков.

Как сообщил врио министра здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский, представивший изменения в государственную программу «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013 — 2020 годы», общий объём финансирования подпрограммы по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций в 2018 году составит более 250 млн рублей.

«За счет федерального бюджета финансирование подпрограммы в текущем году составит 195 млн рублей, за счёт областного бюджета – 55 млн рублей», – подчеркнул Олег Иванинский.

В реализации мероприятий подпрограммы, рассчитанной на 2018-2020 годы, участвуют 58 государственных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детскому населению. В результате реализации подпрограммы, в том числе планируется дооснастить медицинским оборудованием в соответствии со стандартами 95% детских поликлинических отделений, повысить долю посещений медицинских организаций детьми в возрасте 0-17 лет с профилактической и иными целями.

Кроме того, в числе основных задач реализации подпрограммы – развитие профилактической направленности педиатрической службы, внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене, создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций.